Golpe contundente contra banda que le traficaba armas y explosivos a las disidencias

Un operativo de inteligencia desarrollado por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, desarticuló una red criminal dedicada al tráfico de armas y explosivos destinados al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

RELACIONADO Gobernador de Antioquia critica al Gobierno por no aportar recursos para el túnel del Toyo y alerta avance de las disidencias

La operación resultó en la captura de 12 personas en principales ciudades del país. Las autoridades identificaron una estructura criminal que operaba desde centros urbanos como Bogotá, Cali y Villavicencio; desde donde acondicionaban armamento para ser trasladado a zonas de conflicto.

12 miembros capturados: resultado de la operación

Los capturados abastecían de granadas, explosivos y armas al frente Carlos Patiño, que mantiene presencia en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Guaviare y Arauca.

Entre los detenidos figura alias El Gordo, también conocido como ‘Barbas’, identificado como el líder de esta organización. Según las investigaciones, coordinaba tanto la movilización de drogas como el transporte de material bélico al servicio de la estructura.

¿Cómo operaba la banda?

La red criminal utilizaba sofisticadas caletas instaladas en motocicletas y automóviles para ocultar las armas y explosivos durante su transporte. Las rutas conectaban Villavicencio, El Rosario y San José del Guaviare con ciudades como Granada, Bogotá, Cali y Popayán.

Para evitar el rastreo, la organización realizaba todos los pagos del armamento y explosivos en efectivo, eludiendo así las transferencias bancarias que podrían ser monitoreadas por las autoridades.

Los 12 capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien los envió a prisión. Deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de financiación del terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares.

Desde hace dos años, las autoridades venían dando golpes contundentes contra la estructura. Por ejemplo, entre agosto y octubre de 2023, incautaron grandes cantidades de armamento y capturaron a un cómplice.