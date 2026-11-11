Se cumplen 10 años del acuerdo de paz: solo el 4% de las víctimas han sido reparadas

A diez años de la firma del acuerdo de paz con las Farc, las cifras de la Defensoría del Pueblo revelan una realidad preocupante: apenas el 4% de las víctimas del conflicto armado han recibido una reparación integral.

Se cumplen 10 años del acuerdo de paz

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Son miles de familias las que continúan esperando justicia, atención y el derecho a vivir sin miedo, mientras la implementación de los compromisos adquiridos permanece en deuda.

Un informe de la Defensoría del Pueblo expone la dimensión de este incumplimiento. De 1.367 sujetos de reparación colectiva identificados, solamente 63 han culminado su proceso, lo que representa menos del 5% del total.

“Las Farc incumplieron el acuerdo de paz, pero los magistrados de la JEP les han incumplido a las víctimas. El tema de la reparación integral ha sido desconocido y dejado de lado", aseguró Adel González, director jurídico de Rosa Blanca.

La percepción de abandono se profundiza cuando las estadísticas muestran que cerca de 8 de cada 10 víctimas no han accedido a atención psicosocial, un componente esencial para la recuperación de quienes vivieron traumas derivados de la guerra.

Por otro lado, más de 35.000 víctimas de violencia sexual y basada en género continúan representando una deuda de justicia y reparación. "Es absurdo que la Farc haya esclavizado sexualmente a tantas niñas para que el Estado o para que el acuerdo de paz y para que la JEP alcahueteen y promuevan que simplemente la reparación sea apenas con tres o cuatro salarios mínimos", añadió González.

A diez años de la firma del acuerdo, persisten heridas abiertas: familias desplazadas que esperan volver a casa, comunidades que reclaman verdad y miles de historias que aún no encuentran justicia. "No hay verdad, no hay justicia, no hay reparación y tenemos un conflicto actualmente con 29.000 hombres armados en todas las estructuras", dijo el presidente de Fevco, Sebastián Velásquez.