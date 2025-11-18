CANAL RCN
Colombia Video

Son 15 los menores reclutados que han sido asesinados en combates contra 'Iván Mordisco'

La defensora del Pueblo confirmó que la muerte de estos menores se registró en el desarrollo de operaciones militares en Guaviare, Arauca y Amazonas.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
06:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los bombardeos que adelanta la Fuerza Pública contra integrantes de las disidencias de las Farc, a través de distintas operaciones militares en Guaviare, Arauca y amazonas contra la estructura de alias ‘Iván Mordisco’.

La consecuencia más dolorosa que de estos bombardeos es que 15 menores han muerto en medio de la ofensiva. Estos menores habían sido víctimas de reclutamiento forzado por este grupo al margen de la ley.

Estas operaciones habrían iniciado a finales del mes de agosto hasta la más reciente escalada del pasado viernes 14 de noviembre. La defensora del Pueblo, Iris Marín, le pidió al presidente Gustavo Petro suspender dichos ataques tras el asesinato de menores, a lo que el jefe de Estado le respondió con una negativa.

Petro culpó a grupos criminales por la muerte de menores en Guaviare: bombardeos se mantendrán
RELACIONADO

Petro culpó a grupos criminales por la muerte de menores en Guaviare: bombardeos se mantendrán

Confirman el asesinato en combates de 15 menores reclutados

Desde el pasado mes de agosto fallecieron quince menores. Gracias a la Defensoría del Pueblo, el país conoció esta dolorosa información.

El país se sorprendió cuando el pasado sábado 15 de noviembre, la defensora confirmó que en Guaviare murieron siete niños, por lo que le pidió al presidente Petro suspender los bombardeos y este respondió:

Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden.

Nuevamente, Iris Marín respondió con más datos: en Guaviare no fue en el único ataque donde cayeron niños. En el bombardeo de Arauca murió un adolescente y cuatro más en Amazonas el 1 de octubre.

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, confirmó la cifra de los menores asesinados:

El Instituto ha podido determinar que 15 de los cuerpos corresponden a menores de edad.

Gobierno sí sabía que habían menores antes del bombardeo en Guaviare: "eran combatientes"
RELACIONADO

Gobierno sí sabía que habían menores antes del bombardeo en Guaviare: "eran combatientes"

El presidente Petro cambió de parecer sobre el riesgo de menores reclutados

Para el presidente Gustavo Petro bombardear campamentos era un riesgo para los niños reclutados. El 25 de agosto de 2022, el recién posesionado ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que por orden del presidente Petro se ponía fin a los bombardeos contra grupos armados.

Sin embargo, el pasado 10 de noviembre, el mandatario cambió de parecer y ordenó una ofensiva en las selvas de Guaviare contra las disidencias de Iván Mordisco.

Sobre esta delicada situación, la Justicia Penal Militar investiga.

“’La Segunda Marquetalia’ determinó el homicidio de Miguel Uribe”: Policía revela hipótesis del crimen
RELACIONADO

“’La Segunda Marquetalia’ determinó el homicidio de Miguel Uribe”: Policía revela hipótesis del crimen

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Así funcionará el nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá con grupos de WhatsApp

Cundinamarca

Emergencia en Silvania: creciente súbita deja un muerto y tres desaparecidos

Acoso Sexual

Salen a la luz fuertes denuncias contra el presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá: ¿de qué se trata?

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

"Me hizo llorar": reacciones tras la salida de Pichingo en MasterChef Celebrity

Tras la eliminación de Pichingo en MasterChef Celebrity, los jueces y los internautas no tardaron en reaccionar.

James Rodríguez

James Rodríguez y Luisa Duque fueron captados en tierno beso en Miami: video viral

Video viral: el romántico encuentro entre James Rodríguez y Luisa Duque en tierno beso en el partido de Colombia vs. Nueva Zelanda.

Japón

Las 'chicas musculosas' de Japón desafían los cánones de belleza

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 17 de noviembre de 2025

Cuidado personal

Las cinco razones por las que no ve resultados en el gimnasio