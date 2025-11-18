Son 15 los menores reclutados que han sido asesinados en combates contra 'Iván Mordisco'

Los bombardeos que adelanta la Fuerza Pública contra integrantes de las disidencias de las Farc, a través de distintas operaciones militares en Guaviare, Arauca y amazonas contra la estructura de alias ‘Iván Mordisco’.

La consecuencia más dolorosa que de estos bombardeos es que 15 menores han muerto en medio de la ofensiva. Estos menores habían sido víctimas de reclutamiento forzado por este grupo al margen de la ley.

Estas operaciones habrían iniciado a finales del mes de agosto hasta la más reciente escalada del pasado viernes 14 de noviembre. La defensora del Pueblo, Iris Marín, le pidió al presidente Gustavo Petro suspender dichos ataques tras el asesinato de menores, a lo que el jefe de Estado le respondió con una negativa.

Confirman el asesinato en combates de 15 menores reclutados

Desde el pasado mes de agosto fallecieron quince menores. Gracias a la Defensoría del Pueblo, el país conoció esta dolorosa información.

El país se sorprendió cuando el pasado sábado 15 de noviembre, la defensora confirmó que en Guaviare murieron siete niños, por lo que le pidió al presidente Petro suspender los bombardeos y este respondió:

Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden.

Nuevamente, Iris Marín respondió con más datos: en Guaviare no fue en el único ataque donde cayeron niños. En el bombardeo de Arauca murió un adolescente y cuatro más en Amazonas el 1 de octubre.

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, confirmó la cifra de los menores asesinados:

El Instituto ha podido determinar que 15 de los cuerpos corresponden a menores de edad.

El presidente Petro cambió de parecer sobre el riesgo de menores reclutados

Para el presidente Gustavo Petro bombardear campamentos era un riesgo para los niños reclutados. El 25 de agosto de 2022, el recién posesionado ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que por orden del presidente Petro se ponía fin a los bombardeos contra grupos armados.

Sin embargo, el pasado 10 de noviembre, el mandatario cambió de parecer y ordenó una ofensiva en las selvas de Guaviare contra las disidencias de Iván Mordisco.

Sobre esta delicada situación, la Justicia Penal Militar investiga.