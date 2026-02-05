Llamadas desde las cárceles: radiografía del alarmante acoso telefónico que siembra terror en Bogotá

El aumento de llamadas extorsivas y fraudulentas se ha convertido en una de las formas más inquietantes de criminalidad en Bogotá.

Detrás de números desconocidos, muchos de ellos con prefijos internacionales, se esconde una modalidad que combina acoso, engaño y amenazas que afecta de manera particular a adultos mayores, quienes suelen ser más vulnerables frente a este tipo de delitos.

RELACIONADO Hallan muerto a reconocido ganadero que había desaparecido y estaría siendo víctima de extorsión en Santander

En Bogotá, uno de los hechos más reveladores ocurrió en 2024, cuando las autoridades desarticularon un Call Center clandestino que operaba desde la Cárcel Modelo de Bogotá.

En ese lugar se encontraron al menos 58 teléfonos celulares y 77 tarjetas SIM, y se estableció que la estructura criminal generaba entre 60 y 100 millones de pesos semanales mediante extorsiones y estafas telefónicas.

Alarmante caso de llamadas extorsivas a una adulta mayor en Bogotá

En días recientes, una mujer de 83 años recibió más de 36 llamadas a su teléfono celular en un solo día desde números asociados a países de Asia, Europa e incluso Rusia, denunció el exconcejal Nelson Cubides.

En un primer momento, ofrecían supuestos planes de datos, compras en línea, viajes al exterior o préstamos exprés con cuotas aparentemente insignificantes.

Durante la noche, personas que se identificaban como funcionarios de entidades bancarias comenzaron a solicitarle claves, números de tarjetas y datos personales, utilizando engaños y promesas de beneficios inexistentes.

No se trata de llamadas inoportunas, sino de acoso sistemático, suplantación de identidad y riesgos reales de fraude. Miles de ciudadanos, especialmente adultos mayores, enfrentan una situación de desprotección ante la falta de controles efectivos y respuestas contundentes que frenen estas conductas.

Radiografía de las extorsiones desde las cárceles en Bogotá

En Bogotá, el fenómeno está estrechamente ligado a llamadas extorsivas que se originan desde el interior de centros carcelarios. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en 2023 se registraron 11.078 casos de extorsión en Colombia, de los cuales el 43,02 %, equivalentes a 4.766 casos, se cometieron mediante llamadas telefónicas.

Muchas de estas acciones están relacionadas con esquemas de suplantación y amenazas virtuales.

La Procuraduría General de la Nación ha advertido que, en los últimos meses, más de 3.000 personas en el país han sido víctimas de extorsión desde cárceles, un fenómeno que se ve facilitado por la ausencia de inhibidores de señal que impidan las comunicaciones ilegales desde los penales.

Para el exconcejal, la persistencia de este delito evidencia fallas graves en el control de las comunicaciones:

Es inaceptable que todavía recibamos llamadas de amenazas desde el interior de cárceles, usando líneas que no están debidamente reguladas ni identificadas con sus usuarios reales.

A su juicio, la facilidad para adquirir tarjetas SIM sin registro y la falta de inhibidores fortalecen estas redes criminales y dificultan la trazabilidad penal.

El fenómeno ha llegado incluso al escenario legislativo. En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca regular la adquisición y activación de tarjetas SIM y e-SIM, mediante un registro biométrico obligatorio, como una estrategia para frenar el uso de líneas anónimas en delitos como la extorsión.

Mientras tanto, las autoridades reiteran el llamado a denunciar estas llamadas a través de la Línea 165 del GAULA o al 123. Sin embargo, para muchos ciudadanos en Bogotá, cada llamada desconocida sigue siendo motivo de ansiedad, reflejo de un problema que, pese a las alertas, continúa creciendo y sembrando miedo desde el otro lado de la línea.