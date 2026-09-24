CANAL RCN
Economía

Living senior abre segunda sede para promover la longevidad activa en adultos mayores

El proyecto Casa Nua Country tendrá 8.000 metros cuadrados bajo concepto de gerontoarquitectura, con actividades comunitarias y ejercicio adaptado.

Living senior abre segunda sede para promover la longevidad activa en adultos mayores
Foto: diseñada por Maginific

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
05:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La capital de Antioquia se prepara para ser la segunda capital colombiana con mayor población envejecida hacia 2035, según Medellín Cómo Vamos.

Trágico incendio en ancianato de Chile acabó con la vida de 16 adultos mayores
RELACIONADO

Trágico incendio en ancianato de Chile acabó con la vida de 16 adultos mayores

Esta proyección demográfica está impulsando el desarrollo de nuevos modelos de vivienda diseñados específicamente para adultos mayores que buscan mantener su autonomía mientras disfrutan de una vida en comunidad.

El proyecto está dirigido a adultos mayores independientes, personas que mantienen un alto nivel de autonomía y funcionalidad para desarrollar sus actividades cotidianas sin asistencia permanente.

La propuesta busca crear un entorno donde los residentes puedan tomar sus propias decisiones mientras comparten experiencias con otros en situaciones similares.

Consecuencias del sismo en Colombia: impacto en adultos mayores y economía plateada
RELACIONADO

Consecuencias del sismo en Colombia: impacto en adultos mayores y economía plateada

¿Qué es senior linving y cómo funcionará la segunda sede?

Casa Nua, compañía especializada en senior living, inaugurará su segunda sede en la capital antioqueña y la cuarta en Colombia. Contará con aproximadamente 8.000 metros cuadrados construidos bajo el concepto de gerontoarquitectura, una disciplina que adapta los espacios arquitectónicos a las necesidades específicas de las personas durante su proceso de envejecimiento.

"Vemos cómo en esta etapa de la vida, las rutinas sociales que antes surgían del trabajo, la familia o de otras actividades pueden reducirse y muchas veces la principal necesidad de los adultos mayores no es que alguien haga las cosas por ellos, sino tener con quién compartir el día, participar en actividades y saber que hay personas cerca", explicó Bernardo Asuaje, CEO de la empresa.

Esta filosofía se materializa en una programación diversa que incluye clases de cocina, talleres de tejido, sesiones de movilidad, jornadas de ejercicio y encuentros culturales.

Las actividades están diseñadas para estimular la memoria, mantener activos a los residentes y fortalecer sus vínculos sociales, permitiendo que cada persona elija cómo ocupar su tiempo según sus intereses.

¿Qué es el 'Senior Living' y por qué es la nueva tendencia de vivienda en el país?
RELACIONADO

¿Qué es el 'Senior Living' y por qué es la nueva tendencia de vivienda en el país?

¿Cómo beneficia el modelo senior linvig a los adultos mayores?

Según el instituto estadounidense ArchWell Health, mantenerse activo y vinculado con otros durante la madurez contribuye significativamente al bienestar mental, emocional y físico. Además, reduce los riesgos asociados con el aislamiento social y favorece la función cognitiva, factores determinantes para una longevidad saludable.

El componente físico también es prioritario, con programas de entrenamiento y acondicionamiento físico adaptados a las capacidades individuales de cada residente.

Estas iniciativas complementan los espacios de convivencia diseñados para ampliar las oportunidades de relacionamiento: salas para ver películas, áreas de juegos, zonas de caminata, cafeterías y espacios para la conversación informal.

El modelo reconoce que muchos adultos mayores buscan preservar su independencia mientras acceden a oportunidades de interacción social que enriquezcan su día a día.

Economía plateada en Colombia: cómo el talento senior impulsa el crecimiento y la innovación
RELACIONADO

Economía plateada en Colombia: cómo el talento senior impulsa el crecimiento y la innovación

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 24 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 24 de septiembre de 2026

Icfes

Puntaje mínimo que necesitaría sacar en el Icfes para acceder a una beca universitaria

Otras Noticias

Artistas

"Sigo siendo adicto": Sebastián Vega y su batalla contra el alcohol

El actor relató los duros momentos que ha tenido que vivir por culpa de su adicción y manifiesta que la "puerta" al alcohol sigue abierta y la lucha es de todos los días.

Atlético Nacional

Atlético Nacional vs. Millonarios: vea los goles del vibrante empate en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional y Millonarios empataron 1-1 en un vibrante partido en el Atanasio. Vea los goles y lo que dejó el clásico por la Liga BetPlay.

Argentina

Condenan a 20 años de prisión a exmonja por abusos sexuales contra niños sordos en Argentina

Educación

Estudiantes donaron sus peluches y enviaron emotivas cartas a niños afectados por el terremoto

OMS

Métodos anticonceptivos masculinos: OMS acelera su llegada al mercado