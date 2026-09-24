Living senior abre segunda sede para promover la longevidad activa en adultos mayores

La capital de Antioquia se prepara para ser la segunda capital colombiana con mayor población envejecida hacia 2035, según Medellín Cómo Vamos.

RELACIONADO Trágico incendio en ancianato de Chile acabó con la vida de 16 adultos mayores

Esta proyección demográfica está impulsando el desarrollo de nuevos modelos de vivienda diseñados específicamente para adultos mayores que buscan mantener su autonomía mientras disfrutan de una vida en comunidad.

El proyecto está dirigido a adultos mayores independientes, personas que mantienen un alto nivel de autonomía y funcionalidad para desarrollar sus actividades cotidianas sin asistencia permanente.

La propuesta busca crear un entorno donde los residentes puedan tomar sus propias decisiones mientras comparten experiencias con otros en situaciones similares.

¿Qué es senior linving y cómo funcionará la segunda sede?

Casa Nua, compañía especializada en senior living, inaugurará su segunda sede en la capital antioqueña y la cuarta en Colombia. Contará con aproximadamente 8.000 metros cuadrados construidos bajo el concepto de gerontoarquitectura, una disciplina que adapta los espacios arquitectónicos a las necesidades específicas de las personas durante su proceso de envejecimiento.

"Vemos cómo en esta etapa de la vida, las rutinas sociales que antes surgían del trabajo, la familia o de otras actividades pueden reducirse y muchas veces la principal necesidad de los adultos mayores no es que alguien haga las cosas por ellos, sino tener con quién compartir el día, participar en actividades y saber que hay personas cerca", explicó Bernardo Asuaje, CEO de la empresa.

Esta filosofía se materializa en una programación diversa que incluye clases de cocina, talleres de tejido, sesiones de movilidad, jornadas de ejercicio y encuentros culturales.

Las actividades están diseñadas para estimular la memoria, mantener activos a los residentes y fortalecer sus vínculos sociales, permitiendo que cada persona elija cómo ocupar su tiempo según sus intereses.

¿Cómo beneficia el modelo senior linvig a los adultos mayores?

Según el instituto estadounidense ArchWell Health, mantenerse activo y vinculado con otros durante la madurez contribuye significativamente al bienestar mental, emocional y físico. Además, reduce los riesgos asociados con el aislamiento social y favorece la función cognitiva, factores determinantes para una longevidad saludable.

El componente físico también es prioritario, con programas de entrenamiento y acondicionamiento físico adaptados a las capacidades individuales de cada residente.

Estas iniciativas complementan los espacios de convivencia diseñados para ampliar las oportunidades de relacionamiento: salas para ver películas, áreas de juegos, zonas de caminata, cafeterías y espacios para la conversación informal.

El modelo reconoce que muchos adultos mayores buscan preservar su independencia mientras acceden a oportunidades de interacción social que enriquezcan su día a día.