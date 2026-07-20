Demoras en el montaje de elementos electromecánicos podrían comprometer la puesta en operación del túnel del Toyo

La Contraloría General de la República llamó al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías (Invías) a adoptar medidas prioritarias para que inicie, cuanto antes, el montaje de los elementos y equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, Guillermo Gaviria Echeverri, que, de momento, registra un notable atraso que podría comprometer la puesta en operación del proyecto:

“Se reitera que para la Contraloría resulta muy preocupante que una inversión tan cuantiosa de recursos públicos ($5,3 billones), en la que la Nación e INVÍAS aportan aproximadamente el 26%, no pueda ser puesta en operación una vez terminadas todas sus obras civiles, por un atraso tantas veces advertido a este”.

La advertencia llega tras una visita técnica realizada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura al proyecto el 16 de julio de 2026, en la que se determinó que podría haber un desfase de al menos un año:

“Entre la fecha de terminación de las obras civiles del proyecto, hoy a cargo de la Gobernación de Antioquia y con participación de la Alcaldía de Medellín, prevista para abril de 2027, y la fecha estimada de terminación y puesta en operación de los equipos electromecánicos indispensables para el funcionamiento de los túneles, hoy programada por el propio INVÍAS para septiembre de 2028”.

Montaje de los elementos y equipos electromecánicos pudo haber iniciado hace meses:

De acuerdo con el informe de la Contraloría, “desde hace por lo menos cuatro (4) meses, están dadas las condiciones para iniciar las actividades de transporte y montaje de los elementos y equipos electromecánicos correspondientes al Tramo 1 del proyecto”.

El máximo órgano de control fiscal se refiere a las “subestaciones eléctricas, la instalación de canalizaciones, la construcción de instalaciones eléctricas, sistemas de protección contra incendios y de Equipos de ITS-Vigilancia y Control Centralizado” con el rigor que exige su instalación, en la megaobra que conectará las concesiones viales Mar 1 y Mar 2 con 18 túneles, 31 viaductos y 17,7 kilómetros de vías, entre el Valle de Aburrá y el Urabá Antioqueño.

Y, aunque el montaje en los túneles del tramo 2 y la galería de escape no podrá iniciar hasta que estén finalizadas las obras civiles, en abril de 2027, según proyecciones de la Gobernación, la Contraloría indicó que:

“Como consecuencia de la materialización de dicho riesgo y en cumplimiento de las leyes y normas de control fiscal vigentes, la Contraloría General anuncia que iniciará una Actuación Especial de Fiscalización a los gestores fiscales de este proyecto, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación de todas las obras civiles del mismo, a efectos de revisar y evaluar sus actuaciones y resultados, respecto de la adecuada utilización de los recursos públicos invertidos en este proyecto”.