Siguen apareciendo nuevas líneas de investigación de las autoridades sobre el modus operandi de Zulma Guzmán Castro, conocida por medios británicos como ‘la asesina de las frambuesas con talio’.

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En exclusiva, Noticias RCN tiene en su poder dos documentos determinantes recopilados por los investigadores de las Sijín de la Policía: uno de Migración Colombia y otro de la Cancillería.

Los dos números que generan sospechas

El primero, fechado el 11 de noviembre de 2025 y expedido por Migración Colombia, fue enviado a la investigadora de la Policía. En este se consigna la salida del país de Guzmán, siete meses después del envenenamiento con frambuesas contaminadas con talio de tres niñas menores de edad.

“Zulma Guzmán Castro, identificada con cédula de ciudadanía, comedidamente se informa que, una vez verificado el módulo de viajeros del Sistema de Información Misional, la ciudadana registra documento pasaporte número terminado en 85, con el cual realizó el último movimiento migratorio”, indica.

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Una salida que habría realizado con aparente frialdad, como si nada hubiera ocurrido. El último número del pasaporte reportado por Migración Colombia es 85. Sin embargo, en el otro documento aportado por la Cancillería a la Policía el 12 de noviembre, se adjunta el registro completo del pasaporte, tal como aparece en pantalla, y el número del documento termina en 56.

¿Cómo planeó huir de Colombia?

Estos dos números de pasaporte están generando numerosos interrogantes entre las autoridades, que buscan determinar si existe alguna inconsistencia o falsedad en alguno de los documentos relacionados con la salida de Guzmán del país, después de los hechos investigados.

Por este caso ya existe una investigación abierta que podría arrojar luces sobre las estrategias que habría utilizado Guzmán para abandonar Colombia y evitar ser localizada por las autoridades.