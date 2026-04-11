Así será la operación para erradicar 3.000 hectáreas de coca en Putumayo

Después de casi tres años de suspensión, Colombia reinició las labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en el departamento de Putumayo, donde 462 hombres divididos en 22 grupos móviles trabajarán hasta el 21 de diciembre con la meta de eliminar 3.000 hectáreas de cultivos ilegales.

Colombia reanuda la erradicación manual de cultivos ilícitos

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Los erradicadores manuales provienen de los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Tolima y Caquetá, y fueron distribuidos en zonas como el Valle del Guamuez.

Cada grupo está compuesto por 21 personas: un jefe zonal, un enfermero, un capataz y 18 erradicadores que deberán cumplir con exámenes médicos requeridos debido al alto nivel de riesgo al que están expuestos.

Los equipos se preparan para largas caminatas con el objetivo de erradicar hasta tres hectáreas por día. Durante aproximadamente 45 días, vivirán en cambuches instalados en las zonas de operación, enfrentando condiciones adversas y permaneciendo en alerta constante.

Para esta operación, el Gobierno implementó tecnología especializada que marca una diferencia respecto a operaciones anteriores.

Los grupos cuentan con antenas satelitales, drones y dispositivos de georreferenciación que permiten hacer mediciones antes y después de la erradicación. Los datos se suben en tiempo real a una plataforma donde Naciones Unidas realiza las mediciones correspondientes.

Las condiciones de trabajo incluyen protocolos estrictos de seguridad. Durante la noche, los erradicadores implementan el silencio absoluto y aprovechan la poca luz de la luna para mantenerse alerta ante posibles encuentros con animales salvajes y grupos ilegales que operan en la región, como la Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera.

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El personal médico acompaña permanentemente a los grupos. Los enfermeros están preparados para valorar cualquier accidente y verificar que no haya comprometimiento de arterias ni tendones durante las jornadas de trabajo.

Los dos primeros grupos ya fueron entregados a la Policía Antinarcóticos, que los desplazó en tres helicópteros Black Hawk hacia el primer punto de erradicación en el departamento de Putumayo, marcando el inicio oficial de esta primera fase de erradicación manual.