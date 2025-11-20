CANAL RCN
Colombia Video

“Los niños no son combatientes, son víctimas”: Catherine Juvinao cuestiona doctrina militar tras bombardeos a disidencias

La representante anunció que llevará informes a la Fiscalía y a la justicia penal militar para que se investiguen estos hechos.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
12:41 p. m.
La controversia por los bombardeos de la Fuerza Pública que han dejado menores de edad fallecidos volvió a encenderse en el Congreso.

Catherine Juvinao denunció que serían 17 los menores muertos en bombardeos contra disidencias de las Farc
Durante el debate de control político de este miércoles en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la congresista Catherine Juvinao reveló nuevas cifras que elevan a 17 el número de menores muertos en estas operaciones, según datos de Medicina Legal.

“Ya no son 15, sino 17 menores muertos”: Catherine Juvinao

Juvinao señaló que, además de los casos ya conocidos, existen dos bombardeos en Argelia, Cauca, uno en 2023 y otro en abril de 2024, que no fueron informados por el Gobierno y en los que murieron dos menores.

“Ya no son 15 menores muertos en bombardeos de la fuerza pública, sino 17”, afirmó la representante, quien también denunció que en otros enfrentamientos armados se han registrado 25 menores adicionales, para un total de 42 víctimas.

La congresista cuestionó la naturaleza de estas operaciones y advirtió que, de confirmarse que fueron ofensivas y planeadas con conocimiento de la presencia de menores, podrían constituir un crimen de guerra.

“El derecho internacional humanitario protege a los menores aún cuando han sido reclutados. No son combatientes, son víctimas de un crimen de guerra”, enfatizó.

Juvinao pide suspender bombardeos para proteger a menores

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que la operación en Guaviare contra alias Pescado, integrante de las disidencias de Iván Mordisco, fue planeada bajo la doctrina de interdicción aire-tierra, lo que contradice la versión inicial de que se trataba de una acción defensiva.

La representante insistió en que la Fuerza Pública debe replantear su estrategia para evitar que menores reclutados sean tratados como combatientes y pidió suspender los bombardeos mientras se garantizan operaciones con inteligencia que no expongan a niños y adolescentes. Asimismo, anunció que llevará informes a la Fiscalía y a la justicia penal militar para que se investiguen estos hechos.

