CANAL RCN
Colombia

Descubren a un hombre que utilizaba prendas de la Policía para cometer hurtos en Medellín: así lo hacía

Fue sorprendido en flagrancia cuando se movilizaba en un vehículo que había sido robado minutos antes.

Policía Nacional.
FOTO: Policía Nacional

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
06:27 p. m.
La Fiscalía General de la Nación reveló un caso ocurrido en Medellín, donde un hombre fue descubierto utilizando prendas exclusivas de la Policía Nacional para simular ser uniformado y facilitar un robo.

Los hechos, que tuvieron lugar en la madrugada del 16 de septiembre en el barrio Belalcázar, dejaron al descubierto la forma en la que el procesado habría montado la fachada de autoridad para lograr su objetivo delictivo.

Descubren a un hombre que usaba prendas de la Policía para cometer hurtos en Medellín

El señalado fue identificado como Carlos Julián Pinzón Hernández, de 37 años, quien fue capturado en flagrancia por las autoridades mientras conducía un automóvil que había sido hurtado momentos antes.

De acuerdo con el avalúo, el vehículo tenía un valor cercano a los 140 millones de pesos.

Al momento de su captura, llevaba consigo varios elementos de uso exclusivo de la Policía Nacional.

Entre ellos se encontraban una chaqueta reflectiva, un pantalón verde oliva, un cinturón multipropósito, una tonfa y una gorra. Estas prendas habrían sido clave para que el hombre pudiera hacerse pasar como patrullero.

Así era como robaba usando prendas de la Policía

La investigación señala que el procesado habría detenido la marcha del vehículo haciéndose pasar por policía.

En ese instante, un segundo sujeto, vestido de civil, intimidó al conductor con un arma de fuego, logrando así despojarlo del automotor.

Tras la captura, el hombre fue presentado ante un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), quien le imputó los delitos de utilización ilegal de uniformes e insignias y hurto calificado y agravado.

Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.

