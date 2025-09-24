CANAL RCN
Colombia Video

Preocupante deserción escolar en Buenaventura por amenazas de reclutamiento

La violencia en Buenaventura genera deserción escolar. Un 20 % de los estudiantes de la vereda La Gloria dejó de asistir a clases por amenazas y riesgo de reclutamiento.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
01:29 p. m.
La crítica situación de orden público en Buenaventura, Valle del Cauca, no solo afecta la tranquilidad de sus comunidades, también amenaza directamente el derecho a la educación de niños y jóvenes.

La ola de homicidios y los enfrentamientos armados en la zona rural han generado un panorama de miedo y riesgo que se refleja en los colegios oficiales en el último tiempo.

Según el personero de Buenaventura, quien hace la denuncia, al menos el 20 % de los estudiantes de la sede La Gloria del colegio Néstor Humberto Tenorio decidió no volver a clases.

De cerca de 130 estudiantes que iniciaron el calendario académico, hoy apenas quedan 89, un retroceso que preocupa a padres y docentes.

Reclutamiento y miedo, las principales amenazas en Buenaventura

Carlos Potes, personero de Buenaventura, advirtió que el fenómeno está directamente relacionado con el accionar de grupos armados ilegales.

“En esta sede tiene una alta tasa de deserción estudiantil, una institución educativa que inició con ciento y pico estudiantes y que hoy solo alberga 89 estudiantes, y es por una situación de reclutamiento que se ha venido presentando en este sector”.

El riesgo de reclutamiento forzado y la violencia en los alrededores han obligado a que muchos menores abandonen sus estudios, lo que pone en jaque su futuro académico.

Llamado a medidas urgentes

Frente a este panorama, los contralores estudiantiles pidieron soluciones inmediatas. Jorge Palacios, contralor estudiantil, planteó lo siguiente: “Dependiendo del nivel de peligro de cada institución se tome la medida de clases virtuales o reducción del horario”.

Por su parte, Joaquín Orobio, secretario de etnoducación de Buenaventura, aseguró que se está evaluando la posibilidad de modificar el calendario académico, aunque cualquier decisión debe contar con el aval del Ministerio de Educación.

Y es que la violencia, que ya deja cerca de 130 homicidios en lo corrido de 2025, mantiene latente la amenaza de desplazamientos y la pérdida del acceso a la educación, un derecho fundamental que hoy se ve gravemente afectado en el puerto del Pacífico.

