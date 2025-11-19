Desmantelan en Cali red de corrupción de alimentos: así operaban

En un operativo dirigido contra la fabricación y comercialización ilegal de bebidas alcohólicas, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali desmanteló una estructura criminal que operaba desde una vivienda del barrio Alfonso López, en la Comuna 7.

Desmantelan en Cali red que producía licor adulterado

El lugar funcionaba como un centro clandestino de producción de licor adulterado con capacidad para sacar al mercado cerca de 4.000 botellas al mes.

Durante la intervención, las autoridades capturaron a 13 personas e incautaron 1.900 botellas listas para ser distribuidas, además de un arma de fuego, un proveedor, equipos de comunicación, chalecos balísticos y una gran cantidad de insumos empleados para el embotellado y el procesamiento del licor.

Entre los elementos encontrados había etiquetas, tapas, filtros, mangueras y contenedores, lo que evidenciaba el nivel de organización de la red.

“El operativo permitió ubicar una vivienda en el barrio Alfonso López que estaba siendo utilizada para el procesamiento y almacenamiento de este licor falsificado. En la intervención fueron capturadas 13 personas e incautadas 1.900 botellas listas para distribución, un arma de fuego, un proveedor, dos radios de comunicación, dos chalecos balísticos y otros elementos como tapas, etiquetas, filtros, contenedores y mangueras utilizados para el empaque y la destilación”, detalló la Policía.

Según la investigación, esta fábrica ilegal podía producir aproximadamente 1.000 botellas por semana, lo que le representaba a la banda ingresos superiores a los 100 millones de pesos mensuales.

Autoridades realizan operativos para controlar la venta de licor adulterado

Las autoridades advirtieron que la elaboración de estas bebidas se realizaba sin ningún tipo de control sanitario, es decir, que su consumo significaba un riesgo grave para la salud y podría provocar intoxicaciones de gran escala.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías y enfrentarán cargos por fabricación, tráfico y porte de armas; corrupción de alimentos y productos médicos; así como por receptación.