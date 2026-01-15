Diez militares resultaron heridos tras ataque con drones en Chocó

En medio de una operación en el sector de Alto del Oso, en San José del Palmar, Chocó, diez militares resultaron heridos en un ataque con drones, del que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sería responsable.

En respuesta, la Fuerza Aérea colombiana dispuso de dos aeronaves para la evacuación del grupo, perteneciente al batallón de operaciones terrestres de la Brigada XV del Ejército.

Según las autoridades, los uniformados presentan lesiones y se encuentran aturdidos, producto de las esquirlas, tras la explosión de un artefacto lanzado desde el VANT (Vehículo aéreo no tripulado).

Colombia invertiría seis billones de pesos en un escudo antidrones:

Al cierre del 2025, Colombia había registrado más de 390 ataques con drones, en los que, al menos, 215 personas, entre civiles, militares y policías, resultaron heridas.

En algún punto, la Fuerza Pública reconoció que su capacidad para neutralizar esta amenaza era limitada.

Sin embargo, el Gobierno tendría en planes invertir seis billones de pesos para implementar un escudo antidrones, que permita a la Fuerza Pública controlar el espacio aéreo y contrarrestar los ataques de grupos armados, en regiones como Norte de Santander, Cauca y Nariño.

¿Cómo funciona el escudo antidrones que planea adquirir el Gobierno?

El Gobierno informó que en los próximos días se reunirá con empresas del sector privado para obtener propuestas e inversiones, que permitan dar luz verde al proyecto de seis billones de pesos.

En un primer momento, para monitorear el espacio aéreo, se invertiría un billón de pesos en un sistema de radar y, posteriormente, un sistema de inhibidores de señal para neutralizar a los drones que, sin permiso, sobrevuelen el territorio y puedan pertenecer al ELN o las disidencias de las FARC.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, "este proyecto busca garantizar el control del espacio aéreo, porque de lo contrario perderemos muchas vidas".