CANAL RCN
Colombia

Ataque de las disidencias en Patía, Cauca, deja un soldado asesinado y cinco heridos

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este jueves, mientras la tropas se movilizaban por la vía Popayán- El Estrecho.

Foto: @Ejercito_Div3/X

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
06:58 a. m.
Un nuevo ataque con explosivos se registró en la madrugada de este jueves 30 de octubre en la vía que comunica a Popayán con El Estrecho, en Cauca.

Dos escoltas de la UNP secuestrados por célula de disidencias en Cauca: persecución deja un capturado
Dos escoltas de la UNP secuestrados por célula de disidencias en Cauca: persecución deja un capturado

Los hechos, atribuidos a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, fueron perpetrados en contra de las tropas pertenecientes al Batallón de Infantería N° 7, que se movilizaban hacia el batallón de entrenamiento de El Estrecho.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército, la activación de los explosivos se dio cuando los militares preparaban su ingreso al casco urbano del municipio de Patía.

¿Qué se sabe de las víctimas de este nuevo ataque?

Sobre las víctimas del ataque, el Ejército confirmó la muerte del soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán.

Ataque con drones en Cauca dejó cuatro menores heridos y varias casas destruidas: ¿qué pasó?
Ataque con drones en Cauca dejó cuatro menores heridos y varias casas destruidas: ¿qué pasó?

Además, cinco militares resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Las autoridades establecieron un cordón de seguridad en el área para garantizar la protección de la comunidad y el desarrollo de los actos urgentes.

Detalles del ataque contra el Ejército en Cauca

Según lo informado por el Ejército, el ataque ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando un artefacto explosivo improvisado, instalado a un costado de la vía Panamericana, detonó al paso del convoy militar.

En ese momento, las tropas realizaban un movimiento táctico motorizado por la vía Popayán- El Estrecho.

El Ejército anunció, además, su compromiso para dar con los responsables del hecho y judicializarlos.

Rescataron a las dos niñas indígenas secuestradas por disidencias de las Farc en Cauca
Rescataron a las dos niñas indígenas secuestradas por disidencias de las Farc en Cauca

