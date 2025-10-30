Ataque de las disidencias en Patía, Cauca, deja un soldado asesinado y cinco heridos

Un nuevo ataque con explosivos se registró en la madrugada de este jueves 30 de octubre en la vía que comunica a Popayán con El Estrecho, en Cauca.

Los hechos, atribuidos a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, fueron perpetrados en contra de las tropas pertenecientes al Batallón de Infantería N° 7, que se movilizaban hacia el batallón de entrenamiento de El Estrecho.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército, la activación de los explosivos se dio cuando los militares preparaban su ingreso al casco urbano del municipio de Patía.

¿Qué se sabe de las víctimas de este nuevo ataque?

Sobre las víctimas del ataque, el Ejército confirmó la muerte del soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán.

Además, cinco militares resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Las autoridades establecieron un cordón de seguridad en el área para garantizar la protección de la comunidad y el desarrollo de los actos urgentes.

Detalles del ataque contra el Ejército en Cauca

Según lo informado por el Ejército, el ataque ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando un artefacto explosivo improvisado, instalado a un costado de la vía Panamericana, detonó al paso del convoy militar.

En ese momento, las tropas realizaban un movimiento táctico motorizado por la vía Popayán- El Estrecho.

El Ejército anunció, además, su compromiso para dar con los responsables del hecho y judicializarlos.