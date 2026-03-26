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Distrito denunciará retención de motociclista en UPI La Florida tras incidente con comunidad Emberá

Administración de Bogotá anuncia acciones legales por hechos ocurridos en la UPI La Florida y advierte sobre vulneración de derechos en el predio.

UPI La Florida Bogotá
FOTO: Integración Social

Noticias RCN

marzo 26 de 2026
04:36 p. m.
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La Alcaldía de Bogotá anunció que interpondrá denuncias formales tras la retención de un motociclista ocurrida el 25 de marzo en inmediaciones de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, donde permanece asentada la comunidad Emberá Katío. El caso se registró luego de un accidente vial que involucró a integrantes de esta población indígena y al conductor.

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Según información oficial conocida por los equipos institucionales en el lugar, el motociclista fue retenido durante varias horas por miembros de la comunidad. Adicionalmente, se tuvo conocimiento de que se le habría solicitado una suma de dinero a cambio de su liberación, y que su vehículo fue retenido posteriormente.

Distrito anuncia denuncia por retención y presunta exigencia de dinero

Frente a estos hechos, el Distrito confirmó que adelantará acciones legales al considerar que lo ocurrido constituye una vulneración de derechos y un incumplimiento de las normas que rigen el predio. Las autoridades señalaron que este tipo de conductas no solo afectan a los involucrados directos, sino que también generan riesgos para la convivencia en la zona.

El pronunciamiento oficial enfatiza que la UPI La Florida es un espacio administrado por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), por lo que está sujeto a la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, el Distrito reiteró que no aplican normas de justicia indígena dentro de este predio específico.

Intervención institucional y liberación del motociclista

Durante la situación, equipos distritales que hacen presencia permanente en la UPI intervinieron para mediar el conflicto, buscando una salida pacífica. También participaron la Policía de Funza, la Alcaldía Municipal correspondiente y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de facilitar el diálogo entre las partes.

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Gracias a estas gestiones, se logró la liberación del motociclista. No obstante, las autoridades informaron que, posteriormente, la comunidad ha impedido el ingreso de funcionarios distritales al lugar, lo que ha dificultado el seguimiento institucional y la atención de la situación.

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán rechazó los hechos y advirtió sobre el impacto que pueden tener en poblaciones vulnerables, como los niños y niñas Emberá que habitan en el asentamiento y que representan cerca de la mitad de sus residentes.

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