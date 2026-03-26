Vuelve y juega: un burro se desplomó en el suelo por llevar excesiva carga en Cartagena

Un repudiable caso de presunto maltrato animal vuelve a centrar las miradas sobre Cartagena ya que videos recientes, difundidos en redes, dejaron ver el instante en el que un burro se desploma en la calle al arrastrar una carreta con una amplia carga de elementos reciclables.

Ante la denuncia ciudadana y el pronunciamiento por parte de senadores animalistas como Andrea Padilla y demás proteccionistas, la Umata dio a conocer la más reciente actualización del caso.

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Burro se desploma al suelo en Cartagena

En las imágenes se observa el instante en el que un burro cae al suelo, en el barrio La María, tras ir arrastrando una carreta que contenía una amplia variedad de elementos reciclables. Ante los gritos desesperados de la ciudadanía, el presunto dueño del animal lo logró levantar para seguir con su camino.

Pese a que el uso de vehículos de tracción animal en la ciudad es prohibido, tras la implementación del Decreto 118 de 2022 y la culminación del proceso de sustitución de estos vehículos en el 2025, este nuevo caso encendió las alarmas de las autoridades.

Según el más reciente informe por parte de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata Cartagena), las autoridades de la Alcaldía de la ciudad dieron con el paradero de tres burros que se encontraban siendo utilizados con fines de tracción animal.

Así mismo, informaron que, al parecer, estas personas tendrían intenciones de ingresar otro tipo de animales para continuar con esta actividad. Por esto, se hizo un llamado a la comunidad a respetar la integridad de estos seres sintientes y denunciar a quienes todavía usen animales como burros y caballos para la tracción ilegal.

“En Cartagena, gracias a un reporte ciudadano, la Umata, en articulación con la Policía, atendió un caso de presunto maltrato animal en el barrio La María. Durante la inspección se encontraron tres burros en condiciones que comprometían su bienestar, con signos de dolor a la palpación y siendo utilizados como animales de tracción”, explicó la entidad.

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¿Cómo se encuentran los burros rescatados?

Finalmente, la Umata dio a conocer que los animales serán resguardados en la Plaza de Toros para garantizar su atención veterinaria. En su informe, compartido en su red social Instagram, también se observó la valoración médica que se hizo de los animales y su respectivo rescate.