Docente abandonó su pueblo en Antioquia tras ser víctima de atentado: se despidió con chaleco antibalas

En Antioquia, exactamente en el municipio de Ebéjico, hay tristeza y preocupación porque un docente tuvo que abandonar su pueblo tras ser víctima de un atentado el pasado domingo 21 de septiembre de 2025.

El profesor trabajaba en el colegio Presbítero Gabriel Yepes Yepes y vivía a pocas cuadras. Sin embargo, personas aun sin identificar llegaron a su vivienda y le propinaron varios impactos de bala a los vidrios y las estructuras.

Tras esa angustiante e indignante situación, el docente tuvo que ser trasladado para garantizar su seguridad, pero antes de irse asistió al colegio en el que trabajó durante años y, utilizando un chaleco antibalas, se despidió de sus alumnos.

En ese momento, hubo múltiples abrazos, mensajes conmovedores e, incluso, no pudieron contenerse las lágrimas.

¿Qué acciones se han tomado tras el atentado contra el docente de Ebéjico, Antioquia?

Apenas la Secretaría de Educación de Antioquia tuvo conocimiento del atentado contra la casa del docente, se comunicó con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que le asignen un esquema de seguridad y protejan su integridad.

Además, se ha reportado que el profesor ya se encuentra en un territorio que ha sido denominado como seguro y que las investigaciones avanzarán a fondo debido a que nunca se habían presentado amenazas en su contra.

Este fue el pronunciamiento de las autoridades tras el atentado contra el docente en Ebéjico, Antioquia

Tras el traslado del docente por el atentado que se realizó en su casa, Juan Diego Fernández, el personero de Ebéjico, Antioquia, pidió justicia y celeridad en las indagaciones.

"Hacemos un llamado a todas las instituciones para que este atentado no quede sin castigar. Que sean ellas las que se hagan cargo porque no podemos permitir, de ninguna manera y en ningún escenario, algún hecho que atemorice a la comunidad educativa", señaló.