Docentes en medio del conflicto armado: 103 educadores han sido amenazados en lo que va del 2025

Los colegios dejaron de ser territorios de paz, para convertirse en blanco de los grupos al margen de la Ley. Según el Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, en lo que va del año, se han reportado 500 acciones violentas contra el personal docente, 395 educadores quedaron en medio del fuego cruzado, 103 viven bajo amenaza, una fue secuestrada y otro fue asesinado.

Pero no son los únicos afectados, de acuerdo con organismos internacionales, el conflicto en las regiones ha afectado a profesores y cerca de 8.000 estudiantes, a pesar de las alertas generadas por la Defensoría del Pueblo y la ONU.

En palabras de Giovanni Rizzo, vocero del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), “en siete de cada diez ataques a docentes se ha registrado la interrupción del ciclo educativo y la interrupción de las clases presenciales”.

La situación es crítica en estos cinco departamentos:

Datos revelados por el NRC advierten que los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Chocó y Arauca, por la presencia de grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En Anorí, por ejemplo, al menos 1.000 estudiantes dejaron de asistir a clases por los recientes enfrentamientos. Según el alcalde, Gustavo Silva, “los estudiantes, todos, tienen temor. Todo esto está ocurriendo el área urbana y el área rural. La situación es bastante difícil en nuestro municipio”.

Lo que representa un riesgo latente; ya que, fuera de las aulas los menores en zonas de conflicto pueden ser reclutados a la fuerza o bajo falsas promesas.

Docentes temen por su vida y la de sus estudiantes:

Rizzo, del NRC, explicó que los docentes suelen ser convocados, “forzado a ir a la escuela para hablar con los grupos (armados) o, simplemente, los amenazan”.

Una situación que ha disminuido el interés de sus estudiantes por las clases, como dijo un educador a Noticias RCN: “Los niños no son los mismos, quedaron afectados emocionalmente, les cuesta más aprender, se distraen fácil, algunos cambiaron de actitud y hasta a algunos ya no quieren venir a la escuela”.

Las autoridades insisten en que se están adelantando acciones para que niños y docentes puedan retomar la presencialidad, pero muchos de ellos aún no se sienten seguros de volver a clases.