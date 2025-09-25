Duvián Mena, el minero que pasó su cumpleaños atrapado en la mina de Segovia, Antioquia

En un giro inesperado del destino, Duvián Mena, un joven de 28 años, experimentó un primer día de trabajo que nunca olvidará. El operario de Geología era uno de los 23 mineros que quedaron atrapados en la mina La Reliquia, ubicada en el municipio de Segovia, en el nordeste de Antioquia.

Mientras esperaba ser rescatado junto a sus compañeros, celebró su cumpleaños número 28 a 80 metros bajo tierra. "Realmente, eso allá, digamos, es bastante complicado, pero tuvimos las necesidades y la fuerza mentalmente para estar allá", comentó Mena tras ser rescatado.

El incidente ocurrió en la mina La Reliquia, donde los mineros quedaron atrapados debido a un derrumbe. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos coordinados de los equipos de rescate, todos los mineros fueron evacuados con vida después de varias horas de angustia.

Madre de Duvián Mena lo esperó afuera para abrazarlo

"Es conmovedor ver que todos salimos con vida, y excelente, dale gracias a Dios", expresó Mena, visiblemente aliviado. A pesar de los momentos de angustia, el joven minero mostró su fortaleza mental: "Mentalmente, pues, estoy bien, gracias a Dios, físico sí un poquito mareado, pero es normal, pero físicamente estoy bien, gracias a Dios".

El rescate exitoso de los 23 mineros fue recibido con júbilo por familiares y miembros de la comunidad que se habían congregado en el lugar. Mena no olvidó agradecer a quienes hicieron posible su rescate: "Agradecerles a todo el cuerpo de bomberos, a toda la gente que están aquí esperando a sus familiares, a todos, creo que a ellos salimos con vida".

Una tubería de ventilación mantuvo a salvo a los mineros en Segovia

Durante el tiempo en que los mineros permanecieron atrapados en el socavón, una tubería de ventilación se convirtió en su principal vía de salvación. A través de ella se garantizó el suministro constante de oxígeno, lo que permitió evitar episodios de asfixia en condiciones extremas.

Además, por ese mismo conducto se logró hacer llegar agua, alimentos, cobijas y mantas térmicas, elementos esenciales para mantener la estabilidad física de los trabajadores. La tubería también facilitó una línea de comunicación permanente con los equipos de rescate y sus familiares, lo que contribuyó a preservar la calma en medio de la emergencia.