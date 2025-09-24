CANAL RCN
Colombia Video

El reencuentro de los mineros y sus familias tras el rescate en Segovia, Antioquia

Entre lágrimas y abrazos, los mineros regresaron a tierra firme.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
02:12 p. m.
En un emotivo rescate, los 23 mineros que quedaron atrapados durante 48 horas en la mina de oro La Reliquia, ubicada en Segovia, Antioquia, fueron liberados con éxito, tal y como lo informó la Agencia Nacional de Minería, ANM.

La operación de rescate, que involucró a más de 50 socorristas, se centró en la remoción de cientos de toneladas de material y la estabilización del túnel de acceso que quedó bloqueado.

“Los 23 trabajadores atrapados fueron evacuados con vida gracias a nuestro equipo de Seguridad y Salvamento Minero, brigadistas de Aris Mining y organismos de socorro en territorio”, confirmó la ANM.

Durante el tiempo que permanecieron bajo tierra, los mineros mantuvieron comunicación con el exterior a través de una manguera de 4 pulgadas utilizada para la extracción de agua.

"Ya sentía que no podía más, que mi vida se estaba derrumbando, y ahora sentir que Dios nos lo trae bien y salvo pues es la alegría más grande que hemos tenido en nuestra vida", expresó emocionada a Noticias RCN una familiar de uno de los mineros rescatados.

Los mineros rescatados son evaluados por personal médico

Las autoridades informaron que los mineros están siendo evaluados por personal médico en el lugar, y serán trasladados a un hospital en caso de ser necesario. "Las condiciones de salud física y mental de todos los mineros continúa siendo buena", aseguró un portavoz del equipo de rescate.

El incidente puso de manifiesto la peligrosidad de la minería en la región, conocida por su riqueza en oro. Las autoridades locales y nacionales tendrán que evaluar las condiciones de seguridad en las minas de la zona para prevenir futuros accidentes.

La comunidad de Segovia se manifestó unida durante esta crisis, con muchos residentes acudiendo a las inmediaciones de la mina para ofrecer apoyo a las familias de los mineros y al equipo de rescate. "Les agradecemos a toda la comunidad minera por estar atento acompañándonos", declaró un miembro del equipo de rescate.

