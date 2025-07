Las amenazas contra Víctor Mosquera, edil que acompañaba a Miguel Uribe en el momento del atentado

Víctor Mosquera, el edil de la localidad de Fontibón en Bogotá que habría organizado el evento de campaña en el que fue atacado a disparos el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, atraviesa una compleja situación tras recibir amenazas de muerte.

El pasado 7 de junio, Mosquera estaba junto al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en un evento político en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, cuando un menor de 14 años desenfundó un arma de fuego y le disparó a Uribe delante de decenas de personas.

Mosquera no solo fue testigo directo del ataque, sino que, además fue la

Desde entonces, el edil asegura haber amenazas directas, hasta el punto de temer por su integridad y considerar abandonar el país.

Amenazas contra edil Víctor Mosquera, tras atentado a Miguel Uribe

“Me siento muy preocupado por mi seguridad”, denunció públicamente el edil en el pódcast La Red Viral, donde relató el momento en que un hombre se le acercó en la calle yle advirtió:

Si sigue hablando mierda, sigue usted”.

Mosquera señala que estar en el momento exacto del ataque lo ha convertido en blanco de intimidaciones.

“Hoy me ha tocado quedarme en casa, salir del trabajo y esconderme como una rata porque temo salir a la esquina y caminar las calles que antes caminaba con total normalidad”.

Edil denunció desinterés de la UNP para proteger su vida

Pese a que Mosquera puso el caso en conocimiento de las autoridades, aseguró que la respuesta ha sido nula. “He interpuesto denuncias, pero no he recibido protección de ningún tipo. La Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha hecho nada, pese a los riesgos que enfrento”.

El edil confesó que el temor está en su día a día y que incluso ha pensado en abandonar el país.

No quiero ser una víctima más. Estoy vivo, pero me siento perseguido. No hay garantías.

Tras su denuncia, el concejal Andrés Barrios, quien se encontraba también en el momento del ataque envió un mensaje al Gobierno Nacional y a la UNP:

Me solidarizo con el edil de Fontibón y amigo, Víctor Mosquera, quien ha recibido amenazas en su contra. Pese a esta grave denuncia, señala haber solicitado medidas de protección a la UNP, sin embargo, la entidad no ha actuado. Nuevamente, quienes hacemos parte de la oposición estamos expuestos y la UNP, a cargo de Augusto Rodríguez, brilla por su ausencia.