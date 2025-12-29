CANAL RCN
Colombia

Ejército capturó a sujeto implicado en el hostigamiento a estación de policía de Tolima el pasado 7 de diciembre

Durante el operativo, el Ejército también capturó a otros dos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Frente Gerónimo Galeano.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
11:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ejército Nacional llevó a cabo una operación en el sur de Tolima que permitió la captura de tres integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Frente Gerónimo Galeano, entre ellos alias Libardo o ‘Alexander’, señalado como cabecilla de la comisión de finanzas y tercer cabecilla de esta estructura criminal.

⁠Cierre en la vía Panamericana por hostigamiento contra la Fuerza Pública provocó que familias enteras perdieran sus vuelos: no llegarían para Navidad
RELACIONADO

⁠Cierre en la vía Panamericana por hostigamiento contra la Fuerza Pública provocó que familias enteras perdieran sus vuelos: no llegarían para Navidad

Cayó alias Libardo, implicado en un hostigamiento en Tolima

La acción se llevó a cabo en la vereda Legía Alta, del municipio de San Antonio, donde se realizaron diligencias de allanamiento y registro que permitieron las capturas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos estarían implicados en el hostigamiento armado contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en el municipio de Chaparral, ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2025 durante la celebración de la noche de velitas.

Además, las autoridades establecieron que la estructura criminal venía desarrollando actividades de extorsión de manera sistemática contra distintos sectores productivos de la región.

Entre las principales víctimas se encuentran caficultores, compradores de café, transportadores, comerciantes y finqueros de los municipios de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, quienes habrían sido obligados a pagar sumas de dinero que, en conjunto, alcanzarían cerca de 400 millones de pesos.

Las denuncias presentadas por estas personas fueron clave para orientar las labores investigativas y operacionales que derivaron en el resultado.

Según información oficial, el GAO-r Frente Gerónimo Galeano también ejercía presión sobre la comunidad mediante instalación de carteles, vallas y grafitis, así como reuniones forzadas.

“Así mismo, esta estructura realizaba intimidación mediante proselitismo armado, a través de la instalación de carteles, vallas, grafitis y reuniones forzadas con la comunidad, con el fin de imponer normas de conducta, constreñir a la población e impedir la acción de la Fuerza Pública, incluso invadiendo predios rurales en contra de la voluntad de sus propietarios”, indicó el Ejército.

Capturan a cabecilla del GAO-r Frente Gerónimo Galeano

Registran hostigamiento armado con tatucos y drones contra base militar en Aguachica
RELACIONADO

Registran hostigamiento armado con tatucos y drones contra base militar en Aguachica

Incluso, se reportaron invasiones a predios rurales sin el consentimiento de sus propietarios. Estas acciones se habrían venido presentando desde hace aproximadamente cinco meses, en coordinación con alias Cortico y alias Risas, integrantes del GAO-r Frente Ismael Ruiz, capturados en meses anteriores.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron armas, municiones, proveedores, panfletos extorsivos del Frente Gerónimo Galeano, un computador portátil, teléfonos celulares y una agenda, elementos que presuntamente eran utilizados para la planeación y ejecución de las actividades delictivas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Congreso de la República

Estos fueron los dos congresistas más destacados en el legislativo durante este año

Feminicidio

A la cárcel hombre que asesinó a su pareja a puñaladas después de la cena de Navidad en Bogotá

Bogotá

Habilitan segundo nivel de la glorieta de la avenida Ciudad de Cali con Américas

Otras Noticias

Miguel Ángel Borja

¡Fin de la novela! Miguel Borja fue captado en México: así recibieron al colombiano

Se terminó la espera: Miguel Borja llegó a México para convertirse en nuevo refuerzo de Cruz Azul.

Cuidado personal

Cámaras de bronceo podrían envejecer la piel y aumentar los riesgos de cáncer, según expertos

Los especialistas han explicado algunos de los principales riesgos al someterse a esta práctica.

Australia

Familiares de víctimas del tiroteo en Australia exigen investigación nacional por antisemitismo

Feria de Cali

Silvestre Dangond suspende su concierto en Cali por problemas de salud: “No puedo seguir”

Ofertas de empleo

Ofertas de empleo en Bogotá este miércoles 31 de diciembre de 2025: hay vacantes sin experiencia