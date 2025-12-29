Ejército capturó a sujeto implicado en el hostigamiento a estación de policía de Tolima el pasado 7 de diciembre

El Ejército Nacional llevó a cabo una operación en el sur de Tolima que permitió la captura de tres integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Frente Gerónimo Galeano, entre ellos alias Libardo o ‘Alexander’, señalado como cabecilla de la comisión de finanzas y tercer cabecilla de esta estructura criminal.

Cayó alias Libardo, implicado en un hostigamiento en Tolima

La acción se llevó a cabo en la vereda Legía Alta, del municipio de San Antonio, donde se realizaron diligencias de allanamiento y registro que permitieron las capturas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos estarían implicados en el hostigamiento armado contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en el municipio de Chaparral, ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2025 durante la celebración de la noche de velitas.

Además, las autoridades establecieron que la estructura criminal venía desarrollando actividades de extorsión de manera sistemática contra distintos sectores productivos de la región.

Entre las principales víctimas se encuentran caficultores, compradores de café, transportadores, comerciantes y finqueros de los municipios de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, quienes habrían sido obligados a pagar sumas de dinero que, en conjunto, alcanzarían cerca de 400 millones de pesos.

Las denuncias presentadas por estas personas fueron clave para orientar las labores investigativas y operacionales que derivaron en el resultado.

Según información oficial, el GAO-r Frente Gerónimo Galeano también ejercía presión sobre la comunidad mediante instalación de carteles, vallas y grafitis, así como reuniones forzadas.

“Así mismo, esta estructura realizaba intimidación mediante proselitismo armado, a través de la instalación de carteles, vallas, grafitis y reuniones forzadas con la comunidad, con el fin de imponer normas de conducta, constreñir a la población e impedir la acción de la Fuerza Pública, incluso invadiendo predios rurales en contra de la voluntad de sus propietarios”, indicó el Ejército.

Capturan a cabecilla del GAO-r Frente Gerónimo Galeano

Incluso, se reportaron invasiones a predios rurales sin el consentimiento de sus propietarios. Estas acciones se habrían venido presentando desde hace aproximadamente cinco meses, en coordinación con alias Cortico y alias Risas, integrantes del GAO-r Frente Ismael Ruiz, capturados en meses anteriores.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron armas, municiones, proveedores, panfletos extorsivos del Frente Gerónimo Galeano, un computador portátil, teléfonos celulares y una agenda, elementos que presuntamente eran utilizados para la planeación y ejecución de las actividades delictivas.