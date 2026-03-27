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VIDEO | Ejército desactiva motocicleta bomba en El Plateado y evita tragedia

Según las autoridades, la motocicleta tenía la capacidad de generar una afectación de más de 200 metros a la redonda.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
06:51 p. m.
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En una operación militar realizada en el corregimiento de El Plateado, Cauca, el Ejército Nacional logró neutralizar un atentado terrorista que pretendía ser ejecutado en el casco urbano.

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Las tropas desactivaron de manera controlada una motocicleta cargada con explosivos, que según las autoridades, tenía la capacidad de generar una afectación de más de 200 metros a la redonda.

El Coronel Jesús María Garzón López, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N°4, explicó que la motocicleta "iba a ser colocada sobre el casco urbano y tal vez ser accionada al paso de nuestras unidades de Ejército o de Policía, pero de manera indiscriminada afectando a la población civil, a niños, madres, ancianos y personas que buscan simplemente trabajar y salir adelante”.

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Captura de alias Barbas

Además de evitar el atentado, las tropas capturaron en flagrancia a alias Barbas, segundo cabecilla de la columna móvil Fardey Díaz, perteneciente a la estructura Carlos Patiño del Estado Mayor Central.

El oficial destacó la importancia de esta captura, señalando que se trata de un explosivista con más de 21 años de trayectoria criminal y rol de mando dentro de la organización.

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Mensaje a la comunidad

El Coronel Garzón envió un mensaje a la población: “Queremos enviarle un mensaje a la población del Plateado, su ejército y las demás entidades del Estado estamos para protegerlos. Seguimos avanzando en esta lucha frontal contra el narcoterrorismo y decirles también a los miembros de estas estructuras terroristas que se desmovilicen, que se sometan a la justicia como lo han hecho en los últimos días varios de sus compañeros”.

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