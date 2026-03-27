VIDEO | Ejército desactiva motocicleta bomba en El Plateado y evita tragedia

En una operación militar realizada en el corregimiento de El Plateado, Cauca, el Ejército Nacional logró neutralizar un atentado terrorista que pretendía ser ejecutado en el casco urbano.

Las tropas desactivaron de manera controlada una motocicleta cargada con explosivos, que según las autoridades, tenía la capacidad de generar una afectación de más de 200 metros a la redonda.

El Coronel Jesús María Garzón López, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N°4, explicó que la motocicleta "iba a ser colocada sobre el casco urbano y tal vez ser accionada al paso de nuestras unidades de Ejército o de Policía, pero de manera indiscriminada afectando a la población civil, a niños, madres, ancianos y personas que buscan simplemente trabajar y salir adelante”.

Captura de alias Barbas

Además de evitar el atentado, las tropas capturaron en flagrancia a alias Barbas, segundo cabecilla de la columna móvil Fardey Díaz, perteneciente a la estructura Carlos Patiño del Estado Mayor Central.

El oficial destacó la importancia de esta captura, señalando que se trata de un explosivista con más de 21 años de trayectoria criminal y rol de mando dentro de la organización.

Mensaje a la comunidad

El Coronel Garzón envió un mensaje a la población: “Queremos enviarle un mensaje a la población del Plateado, su ejército y las demás entidades del Estado estamos para protegerlos. Seguimos avanzando en esta lucha frontal contra el narcoterrorismo y decirles también a los miembros de estas estructuras terroristas que se desmovilicen, que se sometan a la justicia como lo han hecho en los últimos días varios de sus compañeros”.