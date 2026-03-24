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Explosión abrió un cráter en la Panamericana: ataque dejó un policía muerto y 15 heridos en Timbío

El estallido destruyó la vía entre Popayán y Pasto, mientras comunidades intentan habilitar el paso en medio del caos.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
01:37 p. m.
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Un nuevo ataque con explosivos sacudió al departamento del Cauca. En el municipio de Timbío, un convoy fue blanco de una acción violenta que dejó un uniformado muerto y al menos 15 personas heridas, entre ellas varios menores de edad.

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La magnitud de la explosión no solo generó víctimas, sino que también provocó graves daños en la vía Panamericana.

Explosión abrió un cráter en la Panamericana

La emergencia se registró a la altura del río Las Piedras, sobre la vía Panamericana, donde la detonación causó destrucción total en un tramo de la carretera.

En el lugar, el panorama es de desconcierto, caos y esfuerzo ciudadano. Habitantes de la zona trabajan junto a las autoridades para intentar habilitar un carril provisional que permita restablecer el tránsito entre Popayán y Pasto.

La explosión fue de tal magnitud que generó un enorme cráter en la carretera. Según lo evidenciado en el sitio, el artefacto habría detonado debajo de una alcantarilla, lo que destruyó por completo la carpeta asfáltica.

Policía murió tras ataque con explosivo en la vía Panamericana

El ataque cobró la vida del patrullero de la Policía Nacional, Juan David Grande Cantero, de 34 años, quien hacía parte del convoy afectado.

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Además, al menos 15 civiles resultaron heridos, incluidos varios menores de edad.

Las autoridades ya atribuyen este hecho al Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estructura que delinque en esta zona.

Mientras tanto, la prioridad en el lugar es recuperar la movilidad. Maquinaria y material están siendo trasladados constantemente para rellenar el cráter y habilitar, al menos, un paso provisional.

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