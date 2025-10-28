¿Qué se sabe de los cuatro soldados del Ejército secuestrados por las disidencias hace más de tres meses?

Mientras en el país se multiplican los pronunciamientos sobre distintos secuestros, las familias de cuatro soldados del Ejército reclaman que los suyos han sido olvidados.

Se trata de Jeison Javier García Rodríguez, Brayan Stiven Ruiz Toro, Juan David Buitrón Caicedo y Jamerson Adrián Guachetá Guachetá, quienes fueron retenidos entre los meses de julio y agosto en los departamentos de Nariño y Cauca.

Desde entonces, no han vuelto a tener contacto con ellos.

¿Qué se sabe de los cuatro soldados del Ejército secuestrados por las disidencias?

Las familias de los uniformados atraviesan un drama silencioso que ya se extiende por más de tres meses. Así lo relata Zuleima, madre del soldado profesional Jeison García, que cuenta los días sin descanso desde que supo del secuestro:

Hay días que duermo, no duermo. Hay días que estoy bien, otros días que estoy mal, otro día me coge mucho la ansiedad.

A pesar del dolor, asegura que no ha perdido la fe. Todos los días eleva oraciones pidiendo por el regreso de su hijo y le envía un mensaje cargado de amor y esperanza:

Hijo, te quiero mucho. Aquí te estamos esperando. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida.

Familias claman por noticias de cuatro soldados secuestrados por las disidencias

Bajo el mismo calvario están los allegados del soldado Juan David Buitrón. Su tía, Natalia Caicedo, lanzó un reclamo directo al Gobierno Nacional, cuestionando la falta de atención a los uniformados retenidos:

Estamos pidiendo al señor presidente y al ministro de Defensa que así como ellos están preocupando por los secuestrados de otros países, queremos que también se preocupen por los nuestros.

Del mismo modo, envió palabras de aliento para su sobrino:

Juancho, papi, acá te estamos esperando con el corazón, te estamos esperando con los brazos abiertos.

Finalmente, los cuatro soldados continúan en poder de las disidencias desde hace más de tres meses y sus familias denuncian que no han recibido información clara sobre las gestiones que se adelantan para su liberación.