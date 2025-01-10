Ejército Nacional incautó casi 100 kilos de cocaína en el Huila

En un operativo de control vial en el occidente del Huila, tropas del Ejército Nacional decomisaron un cargamento de 99 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

RELACIONADO A la cárcel falsa capitán infiltrada en la seguridad presidencial junto a un mayor y un sargento

Incautan 99 kilos de cocaína en Huila

La acción fue ejecutada por el Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza, adscrito a la Novena Brigada, en el municipio de La Plata.

Durante un puesto de control, soldados detuvieron un vehículo tipo furgón que provenía del Cauca. Al recibir la señal de pare, el conductor abandonó el automotor y huyó hacia la zona boscosa.

Al inspeccionar el vehículo, los militares encontraron modificaciones en su estructura y ocultos en compartimientos especiales, 99 paquetes rectangulares envueltos en plástico que contenían cocaína lista para su distribución.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el estupefaciente pertenecería a la estructura residual Hernando González Acosta, vinculada al grupo armado liderado por alias Iván Mordisco.

Ejército incautó cocaína en carreteras del Huila

RELACIONADO Soldado murió tras accionarse sorpresivamente una granada que estaba manipulando en Cesar

El material incautado tendría un valor aproximado de 12.000 millones de pesos en el mercado nacional, y hasta 3,2 millones de dólares en el internacional. Con esta operación, las autoridades estiman que se evitó la circulación de cerca de 188.000 dosis de droga en el exterior.

El vehículo y la droga quedaron a disposición del CTI de la Fiscalía, que asumirá las diligencias judiciales correspondientes.

“Con este resultado, el Ejército Nacional demuestra una vez más su capacidad de respuesta y el compromiso de seguir debilitando a los grupos armados organizados residuales que, a través del narcotráfico, pretenden financiar su accionar criminal”, finaliza el comunicado del Ejército.