Soldado murió tras accionarse sorpresivamente una granada que estaba manipulando en Cesar

En el municipio de Aguachica, Cesar, específicamente dentro de las instalaciones del Batallón El Juncal, una granada de fragmentación de 40 mm explotó en medio de labores militares, dejando como saldo un soldado muerto y seis uniformados heridos.

Las autoridades confirmaron que la situación es materia de investigación para establecer por qué se manipulaba el artefacto en esas circunstancias y qué fallas pudieron ocasionar la detonación.

Soldado murió tras explotar una granada en Batallón de Cesar

Según el reporte oficial emitido por la Quinta Brigada del Ejército, la explosión se originó de manera repentina mientras varios uniformados realizaban actividades con el artefacto explosivo.

La detonación ocasionó la muerte inmediata del soldado regular David Rojas, perteneciente al Batallón de Narcóticos número dos.

Soldados resultaron heridos tras explosión de granada dentro de Batallón en Cesar

El artefacto también causó graves lesiones a otros seis militares identificados como:

Daniel Esquivel

David Garay

José Vanegas

Andrés Peñaranda

Miguel Ángel Marín

Juan Esteban Ramírez

Tras la emergencia, los heridos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial en Aguachica, donde reciben atención médica.

De momento, monitorean su estado de salud y analizan la necesidad de remitir a algunos de ellos a hospitales de mayor complejidad en otras ciudades, según evolucione su condición clínica.

Por su parte, el Ejército Nacional expresó públicamente su solidaridad con la familia Rojas, lamentando la pérdida del joven soldado.

La institución a su vez aseguró que se encuentra adelantando los procesos internos para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades frente al manejo del artefacto explosivo dentro de las instalaciones militares.