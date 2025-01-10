CANAL RCN
Colombia Video

Soldado murió tras accionarse sorpresivamente una granada que estaba manipulando en Cesar

El accidente ocurrió en el Batallón El Juncal de Aguachica.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
12:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el municipio de Aguachica, Cesar, específicamente dentro de las instalaciones del Batallón El Juncal, una granada de fragmentación de 40 mm explotó en medio de labores militares, dejando como saldo un soldado muerto y seis uniformados heridos.

"Altos mandos sabían de su infiltración": lo que reveló el esposo de la mujer que se hizo pasar por falsa capitana
RELACIONADO

"Altos mandos sabían de su infiltración": lo que reveló el esposo de la mujer que se hizo pasar por falsa capitana

Las autoridades confirmaron que la situación es materia de investigación para establecer por qué se manipulaba el artefacto en esas circunstancias y qué fallas pudieron ocasionar la detonación.

Soldado murió tras explotar una granada en Batallón de Cesar

Según el reporte oficial emitido por la Quinta Brigada del Ejército, la explosión se originó de manera repentina mientras varios uniformados realizaban actividades con el artefacto explosivo.

La detonación ocasionó la muerte inmediata del soldado regular David Rojas, perteneciente al Batallón de Narcóticos número dos.

Soldados resultaron heridos tras explosión de granada dentro de Batallón en Cesar

El artefacto también causó graves lesiones a otros seis militares identificados como:

¿Qué pasó con el hombre que fue visto vendiendo cachorros recién nacidos dentro de Transmilenio?
RELACIONADO

¿Qué pasó con el hombre que fue visto vendiendo cachorros recién nacidos dentro de Transmilenio?

  • Daniel Esquivel
  • David Garay
  • José Vanegas
  • Andrés Peñaranda
  • Miguel Ángel Marín
  • Juan Esteban Ramírez

Tras la emergencia, los heridos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial en Aguachica, donde reciben atención médica.

De momento, monitorean su estado de salud y analizan la necesidad de remitir a algunos de ellos a hospitales de mayor complejidad en otras ciudades, según evolucione su condición clínica.

Por su parte, el Ejército Nacional expresó públicamente su solidaridad con la familia Rojas, lamentando la pérdida del joven soldado.

VIDEO | Intento de hurto desató persecución, disparos, heridos y golpiza a un ladrón en Medellín
RELACIONADO

VIDEO | Intento de hurto desató persecución, disparos, heridos y golpiza a un ladrón en Medellín

La institución a su vez aseguró que se encuentra adelantando los procesos internos para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades frente al manejo del artefacto explosivo dentro de las instalaciones militares.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Suprema de Justicia

Le conceden la prisión domiciliaria a mujer de casi 90 años: ¿Por qué no se la habían dado antes?

Bogotá

Exediles de una localidad de Bogotá enfrentarán cargos por validar la postulación de aspirante sin requisitos legales

Temblor en Colombia

Atento: ¡fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 1 de octubre de 2025!

Otras Noticias

Colpensiones

Colpensiones enciende fuerte polémica por traslado de ahorro de estos trabajadores

Desde la entidad se pide que se trasladen los dineros de los fondos privados al Estado.

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló que un futbolista le escribió tras su ruptura con Juan David Tejada: ¿dijo quién?

La influencer indicó qué fue exactamente lo que le dijo el futbolista. Vea el video.

Alemania

Oktoberfest fue suspendido por alerta de explosivos: es el festival de la cerveza más famoso del mundo

Jhon Durán

Jhon Durán y más presión en Fenerbahce: revelaron multimillonaria cifra por su préstamo

Corte Constitucional

Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida