Alias Karla sería la disidente detrás del secuestro de ocho miembros de una misión médica en Huila

La ONU exigió la liberación de una misión medica secuestrada en jurisdicción de La Plata, Huila. Ocho personas estarían en manos de un grupo armado ilegal.

Frente a este nuevo secuestro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, identificó a alias Karla y otro grupo de miembros de las disidencias de las Farc como responsables del secuestro de los trabajadores de la salud.

Los secuestrados son ocho personas las que conformaban una misión médica que se encontraba en área rural del municipio de La Plata para adelantar un programa preventivo que lleva a cabo la IPS de San Sebastián del municipio de La Plata.

Los hechos habrían ocurrido en horas de la mañana del miércoles, pero fue horas más tarde que se confirmó el plagio.

Alias Karla señalada del secuestro de una misión médica

El Ministerio de Defensa señaló a alias Karla y a otros miembros de las disidencias de las Farc como presuntos responsables del secuestro de los ocho funcionarios de la salud que adelantaban una jornada de atención médica.

Asimismo, se conoció que se trataría de la columna Hernando González Acosta, quienes habrían ordenado la retención de médicos, enfermeras, conductores y trabajadores sociales.

Detalles del secuestro de la misión médica en La Plata, Huila

El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, explicó cómo ocurrieron los hechos:

En el día de ayer, cuando dos equipos básicos de salud vinculados a la S de San Sebastián del municipio de La Plata que se desplazaban hacia las veredas Buenos Aires del sector rural de este municipio, fueron interceptadas por miembros de la estructura Hernando González Acosta.

“Inicialmente la información era que se trataba del hurto de las dos camionetas en las que se desplazaban. Sin embargo, en horas de la tarde, al no poder tener comunicación con los miembros de la misión médica, se alertó sobre el posible secuestro, situación que fue confirmada en horas de la noche”, dijo.

¿La misión médica fue sacada de La Plata, Huila?

Casallas indicó que “labores de inteligencia se han intensificado en esta zona del territorio. Hasta el momento no tenemos confirmación de que los miembros de la misión médica hayan sido sacados del departamento del Huila”.

No hay tampoco confirmación de la ubicación exacta en donde se encontrarían el personal de la misión médica.

Confirmó, además, que se han hecho todas las gestiones para su liberación: “hemos iniciado comunicación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Defensoría del Pueblo, con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, por supuesto, también las comunidades están haciendo acciones humanitarias en territorio”.