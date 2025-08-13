El emotivo adiós a Miguel Uribe de su padre: “Fuiste mi maestro, que tu luz siga iluminando el camino”

En un discurso cargado de gratitud y profundo dolor, el padre de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, expresó sus sentimientos horas antes del entierro del líder político, víctima de un atentado el pasado 7 de junio.

El mensaje con el que se despidió Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe

Desde el Congreso de la República, rindió homenaje a su hijo y agradeció las múltiples muestras de solidaridad que ha recibido su familia en los últimos días.

“Gracias” fue la palabra que marcó el inicio de sus declaraciones, en las que hizo un reconocimiento a congresistas, funcionarios, medios de comunicación, la comunidad internacional y, especialmente, a los colombianos que acompañaron el velorio y enviaron mensajes de apoyo.

Recordó con especial afecto a quienes trabajaron junto a Miguel en su vida política y en su reciente precampaña presidencial, así como a los ciudadanos que caminaron con él, compartieron sus mensajes o elevaron oraciones por su recuperación durante los dos meses que estuvo hospitalizado.

“Gracias por todas las muestras de generosidad y solidaridad que ha recibido nuestra familia en este recinto durante las últimas horas. Miguel ha recibido una despedida digna de su lucha y su trayectoria y eso lo vamos a llevar por siempre en nuestros corazones. Gracias a todos los funcionarios, empleados y voluntarios de este honorable Congreso que han hecho esto posible”, aseguró el papá de Miguel.

Uribe Londoño, también destacó la dedicación del personal médico de la Fundación Santa Fe, quienes cuidaron a Miguel “hasta su último aliento”.

"Tu luz siga iluminando el camino": el adiós a Miguel Uribe

Adicionalmente, dirigió palabras de reconocimiento a su nuera, María Claudia Tarazona, por la fortaleza con la que cuidó de su esposo e hijos, asegurando que, pese a la ausencia de Miguel, continuará guiando un hogar ejemplar.

“Querida María Claudia, has sido muy valiente durante este tiempo de inmenso dolor y gran tristeza, en el cual con todo el más grande amor cuidaste de Miguel y de tus hijos, como esposa y madre. Pensando en tus hijas y en tu hijo, mi nieto Alejandro, en la ausencia de Miguel, honrarás su memoria y continuarás teniendo un hogar maravilloso y ejemplar, en el cual serás mamá y papá, así como yo, hace 34 años, fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel”, añadió.

Asimismo, agradeció a Delia, su compañera de vida, por el papel fundamental que desempeñó en la crianza y apoyo a Miguel desde que este tenía 11 años, y a María Carolina, hermana de Miguel, por el cariño y respaldo incondicional que le brindó.

En la parte final de su discurso y con la voz quebrada, el padre de Miguel pidió a los colombianos honrar el legado de su hijo, actuando con sus valores como guía: “Que, al actuar, pensemos siempre ¿qué haría Miguel en esta situación?”. Y, dirigiéndose a él, expresó: “Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso, siempre mi guía y mi maestro, que tu luz siga iluminando el camino”.