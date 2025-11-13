El inmortal encuentro anhelado por 40 años: historia detrás de una de las fotos más simbólicas de Armero

40 años después de capturar una de las imágenes más emblemáticas de la tragedia de Armero, el fotógrafo Felipe Caicedo y la sobreviviente Luz Ensueño Buenaventura se encontraron cara a cara por primera vez, cerrando un ciclo que permaneció abierto desde aquella fatídica madrugada del 13 de noviembre de 1985.

“Esta soy yo. Ahí tenía mis 16 años hasta, como uno dice, la flor de la juventud”, recuerda Buenaventura al observar la fotografía que la convirtió en un símbolo de supervivencia conocido como ‘la Venus del Lodo’. La imagen, tomada momentos después de que la avalancha del Nevado del Ruiz sepultara a Armero, muestra a una adolescente emergiendo del barro, desafiando la muerte que cobró aproximadamente 25.000 vidas.

¿Quién tomó la foto?

Caicedo, reportero gráfico de la agencia de noticias Colprensa, fue uno de los primeros periodistas en llegar al lugar del desastre: “Lo único que veíamos eran cadáveres que el lodo había sacado. Cuando de pronto vemos que una mujer se mide en duda por entre el barro, tratando de salir hacia donde los otros estaban”.

La fotografía, tomada en medio del caos y la desesperación, capturó el rostro marcado por el barro de una joven que acababa de perder a sus padres y hermanos. “Yo no quiero morir así. Llega el momento en que ya como que todo se estabilizó y yo dije, bueno, Dios mío, pues estoy viva, estoy completa, no tengo mi familia”, pensaba Buenaventura en ese momento.

“Es volver a Armero”: habló la ‘Venus del Lodo’

La imagen se volvió viral instantáneamente, dio la vuelta al mundo y obtuvo una mención de honor en el World Press Photo. Sin embargo, fotógrafo y protagonista nunca se conocieron personalmente.

Durante cuatro décadas, ambos cargaron con el peso de aquel momento. “Se sentía uno tan impotente de ver tanto drama, tanta tragedia y sin poder ayudar”, admite Caicedo, revelando un dolor que guardó durante años.

El encuentro, organizado recientemente, estuvo cargado de emoción. “Por fin voy a encontrar a esa persona que fue la artífice de la ‘Venus del Lodo’ en ese momento de la fotografía”, expresaba Buenaventura. Caicedo llegó con flores.

Hoy, Buenaventura es profesora de religión y fue monja durante años. La adolescente de la foto transformó su trauma en fe, aunque aún tiembla al recordar aquella noche: “Esta foto significa vida. Es volver a Armero”.