El enfrentamiento entre dos fichas del petrismo: ¿De quiénes se trata?

El tema que en este momento enfrenta a dos alfiles del petrismo pone cara a cara a Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y a Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena, por cuenta de la recolección de basuras en Santa Marta.

Se trata de una acción popular presentada contra Atesa, la empresa a cargo de la recolección de desechos que es manejada por EPM. Se denuncia mal servicio, problemas de salubridad, roedores, ineficiencia y hasta corrupción.

La clave de este enfrentamiento es la acción que fue interpuesta por Patricia Caicedo, hermana de Carlos Caicedo, y lo que pretende finalmente es que las empresas de servicios públicos de Santa Marta sean nuevamente manejadas por las autoridades locales y se termine la interventoría de EPM. Esa ha sido la piedra en el zapato en las relaciones Caicedo-Petro, quien siente que acá el presidente ha tenido una clara preferencia por Daniel Quintero, al mantenerle el control de las empresas públicas de Santa Marta a través de EPM.

Le puede interesar: María Fernanda Carrascal asistió a las marchas teniendo excusa médica para su trabajo

El panorama de las reformas y el Congreso

Y ahora pasemos al Congreso que está en cuenta regresiva. A siete días de que se termine la legislatura, se le agotan las horas extra a la reforma laboral. La ley quinta dice que, si no se aprueba en al menos un debate en esta legislatura, es decir, antes del 20 de junio, no se puede ni llevar a extras ni discutir después del 20 de julio. Si esta semana no se vota, el proyecto se hunde y se tiene que volver a radicar. Empezar desde cero.

Esta no es la única iniciativa del Gobierno que tiene las cuentas tan cortas. La ley de sometimiento de bandas criminales y la ley de humanización carcelaria van por el mismo camino. Ni siquiera tienen ponencia.

Si a eso se le suma la decisión de los liberales de aplazar la votación de las reformas para después del 20 de julio, los votos se aprietan aún más. Hoy esa bancada aseguró que los siete días que quedan de acá al 20 de junio no son suficientes para hacer un estudio tranquilo y una votación consciente de esos proyectos.

No pueden repetir la historia de un famoso excongresista liberal que en su momento no leyó la reforma a la justicia.

Esa decisión de los rojos se da pese a todos "los cariños" que el Gobierno les ha dado. Tras la polémica por las cuotas entregadas en el Fondo Nacional del Ahorro a los liberales, El Termómetro Político supo que hace algunos días Camilo Vega, hermano del senador liberal Alejandro Vega, fue nombrado como asesor de Positiva y hace algunas horas fue nombrado en la dirección de infraestructura de la Uspec, Rafael García, primo de la exsenadora Marcela Amaya, hoy candidata liberal a la Gobernación del Meta y del mismo equipo político de Alejandro Vega.

Un dinosaurio en el Congreso

No ha sido suficiente con los micos y los lagartos en el Congreso. Este 13 de junio llegó un dinosaurio y no hace parte de ninguna excéntrica puesta en escena de algún congresista.

Frankie, el velociraptor llegó a la plenaria de la Cámara con el mensaje de que "la humanidad no puede elegir la extinción" y hace parte de una ingeniosa campaña de la ONU que busca hacer conciencia sobre el cambio climático.