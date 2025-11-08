“Nunca lo olvidaré”: el doctor Fernando Hakim lamenta el deceso de Miguel Uribe Turbay

Colombia ha amanecido con la lamentable noticia que confirmó el deceso del senador Miguel Uribe Turbay, tras dos meses después del atentado en el que recibió dos disparos en la cabeza.

La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que a la 1:56 a.m. ocurrió el deceso del político, quien el pasado sábado presentó una hemorragia que volvió a poner en estado crítico su avance.

Doctor Fernando Hakim se pronuncia ante el deceso de Miguel Uribe

El esfuerzo médico fue considerado como una lucha incesable, pues la Fundación Santa Fe emitió, casi de manera diaria, los diferentes comunicados que elevaron esperanza en millones de colombianos, quienes estuvieron al tanto del progreso médico de Miguel desde el pasado sábado 7 de junio.

Parte de dicho trabajo médico fue liderado por el prestigioso médico Fernando Hakim, neurocirujano con más de 30 años de experiencia en complejas áreas que incluyen patologías de cerebro, médula espinal y columna vertebral.

El caso de Miguel Uribe no ha sido ajeno al prestigioso doctor, pues el especialista hizo frente, junto con un amplio equipo médico, al intervenir al senador y estar al tanto del arduo proceso de recuperación que completó dos meses y cuatro días.

No obstante, su muerte ha conmovido a todo un país, pues desde diferentes sectores se han abordado amplias reflexiones sobre el acontecimiento que estremeció a Colombia. Por esto, el doctor tomó su cuenta oficial de Instagram para expresar un mensaje de condolencias y recordación a la lucha que mantuvo el propio senador.

“Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré”, expresó Hakim.

RELACIONADO Así fue la trayectoria política de Miguel Uribe Turbay

Influencia religiosa en la carrera de Fernando Hakim

El también jefe de departamento de neurocirugía del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá ha manifestado la consagración de su trabajo al santo San Charbel, pues ha atribuido a él su fortaleza, tanto en su vida personal como profesional.

La fe ha sido un factor fundamental para el neurocirujano, de modo que, desde el fatídico hecho, ocurrido el 7 de junio en Bogotá, Hakim ha agradecido el apoyo por parte de todo el país ya que recalcó que dichas voces de aliento fueron trascendentales para el equipo médico.

Por supuesto, las reacciones por parte de los colombianos no se hicieron esperar ya que, por medio de su cuenta de Instagram, el doctor Hakim ya ha recibido cientos de agradecimientos por su labor, su entrega profesional, su calor humano y su sensibilidad al despedir y honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay.