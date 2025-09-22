CANAL RCN
Colombia Video

Futuro de la reforma pensional en manos de la Corte Constitucional: podría haber vicios de trámite

Sin importar si el proyecto se consolida o no, el Gobierno podría mantener el subsidio de 230.000 pesos para adultos mayores.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
03:39 p. m.
Luego de que la Corte Constitucional solicitara en tres ocasiones (el 22 de julio, el 12 de agosto y el 10 de septiembre) a la Cámara de Representantes que entregara las actas que podrían validar la discusión y aprobación de la reforme pensional en sesiones extraordinarias, realizadas el 27 y 28 de junio, la cámara baja, finalmente, compartió con el tribunal colegiado los registros de las ambas sesiones.

En su reporte más reciente, la Cámara indica que la plenaria aprobó con quorum decisorio el acta del sábado 28. Mientras, la del viernes 27 fue entregada, pero solo con los votos correspondientes al quorum deliberatorio.

Número de congresistas que participaron de la primera sesión extraordinaria no sería suficiente para aprobar la reforma:

Por tanto, desde el congreso, advierten que podría configurarse un vicio de procedimiento en trámite. Por ejemplo, la representante por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, señaló que “allí se afirma que el 26 de agosto la reforma fue aprobada con 76 votos, pero esta cifra no constituye de ninguna manera quorum decisorio. Y lo más grave es que esa misma decisión con, prácticamente, los mismos resultados, ya se había repetido”.

Denuncia a la que se suma el representante por el partido Centro Democrático Juan Espinal: “La mesa directiva de la Cámara de Representantes nunca podrá la constancia que exige la Corte Constitucional”. Y el representante por el partido de la U Víctor Manuel Salcedo:

“Yo creo que, ahora, tiene la palabra la Corte Constitucional, pero, para mí, hay unos vicios de trámite, unos vicios constitucionales”.

Aprobada o no la reforma, el subsidio de pilar solidario para adultos mayores podría implementarse:

Como bien señala uno de los informes compartidos por la Cámara de Representantes, el quorum decisorio es el que determina si un proyecto o documento es aprobado o no.

Sin embargo, y contrario a lo que dice el Gobierno, no dependería de la aprobación de la reforma pensional la puesta en marcha del pilar solidario o subsidio de 230.000 pesos para adultos mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad.

Según dijo Andrés Velasco, presidente de Asofondos a Noticias RCN, “No se necesita una Ley, se necesita solamente ampliar el programa y contra con los recursos presupuestales”. Y es que, menos de la mitad del costo del subsidio, se cubriría con recursos provenientes de la reforma pensional.

