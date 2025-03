"El pueblo entra a decidir": presidente Petro tras hundimiento de la reforma laboral

Tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X.

"Bajó el pueblo Kankuamo de la Sierra. Esto no lo paran 4 traidores, el pueblo entra a decidir. Los que traicionan no vuelven a entrar, juramento que debe hacer el pueblo. Los que traicionan se van y no vuelven", escribió.

Noticia en desarrollo. Espere más información