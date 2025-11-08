El simbólico lugar desde donde Miguel Uribe anunció su candidatura presidencial en 2024

Ver a Miguel Uribe Turbay en vivo por Youtube, rodeado de montañas la tarde del domingo 20 de octubre del 2024 no parecía tener mucho sentido. Así anunciaba su candidatura a la presidencia.

“Les confieso que no es fácil estar aquí, pero lo hago para honrar a mi mamá y a su legado. Ella vivió y murió buscando la paz. Su lucha no quedará en vano”.

Sostenido por un propósito superior, reveló su ubicación exacta: Copacabana, Antioquia.

“Un lugar con un profundo significado para mí. Fue justo aquí donde hace 33 años mi mamá, la periodista Diana Turbay, estuvo secuestrada por Pablo Escobar y luego fue asesinada cuando yo apenas iba a cumplir 5 años.

No vivió ahí, pero las historias de su niñez provienen de ese lugar y todas tienen que ver con los dolores que deja un país en guerra.

“Sufrí en carne propia el mismo dolor que le ha tocado a vivir a millones de colombianos, a quienes la violencia les ha robado su vida, sus sueños y su esperanza”.

El lugar donde el propósito de vida de Miguel Uribe inició

A su mamá, Diana Turbay, la mantuvieron secuestrada en esas montañas cerca de Medellín entre el 31 de agosto de 1990 y el 25 de enero de 1991 por orden de Los extraditables, un grupo de narcotraficantes encabezado por Pablo Escobar. Y en el operativo para ubicarla a ella y a otro secuestrado, murió por varios disparos.

Por eso el político de 39 años quiso que sus pies lo sostuvieran justo en ese lugar.

“Desde el sitio donde todo comenzó para mí, desde donde aprendí el verdadero valor de la vida y desde donde mi más profundo dolor y mi propósito de vida se unen, quiero anunciar que he tomado la decisión de ser candidato a la presidencia por el Centro Democrático”.

Durante ocho minutos y medio, antes del atardecer, y casi a la misma hora en la que tres décadas atrás las lágrima de su abuela Nydia Quintero confirmaban que Diana Turbay ya no existía, Miguel Uribe, habló del propósito que se trazó para él y para su país en los años que vienen:

“Si superamos la violencia antes, podemos hacerlo de nuevo y así vencer esta oscuridad. Volvamos a creer. Aspiro a la presidencia de la República para devolverle al país el control y el orden”.

Agregó, “quiero que los colombianos se sientan tranquilos y que no teman a la delincuencia (…) Sin seguridad no hay nada, conmigo vuelve la seguridad. Recuperaremos el monopolio de la fuerza”

Desde ese día muchos agradecieron su valor, confirmaron su respaldo e invocaron la protección divina para él porque sabían que, como es natural, cuando un hombre habla de su propósito a una sociedad dividida por el odio y el resentimiento, otros estarían al acecho para tratar de asesinar sus ideales.