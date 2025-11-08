"Siempre serás el amor de mi vida", María Claudia Tarazona

Este 11 de agosto, Colombia conoció la noticia que durante más de dos meses temió: la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, quien no logró recuperarse del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá.

Fue su esposa, María Claudia Tarazona, quien, a través de un sentido mensaje, confirmó el fallecimiento y expresó el profundo dolor por la partida de su compañero de vida:

"Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro.

Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti.

Nuestro amor trasciende este plano físico.

Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad.

Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos."

Un atentado que conmocionó al país

Uribe, de 39 años, fue atacado con arma de fuego mientras adelantaba un acto de campaña en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. Recibió dos impactos de bala y fue trasladado inicialmente a un centro asistencial en Fontibón, para luego ser remitido a la Fundación Santa Fe, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento.

El político fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas para controlar hemorragias y edema cerebral, pero su condición nunca logró estabilizarse por completo. El pasado 9 de agosto, el hospital había informado que su estado volvía a ser crítico tras una nueva hemorragia, situación que finalmente derivó en su muerte dos días después.

RELACIONADO Los más de 60 días que estremecieron a Colombia tras el ataque a Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, abogado de la Universidad de Los Andes y con estudios en Harvard, había ocupado cargos como presidente del Concejo de Bogotá, secretario de Gobierno de la capital y senador de la República. Su vida y carrera estuvieron marcadas por un compromiso con el servicio público y la política nacional.

El atentado, perpetrado presuntamente por un menor de 14 años y otras personas aún en investigación, sigue siendo objeto de indagaciones por parte de la Fiscalía, que mantiene abierta la búsqueda de los autores intelectuales.

Hoy, su familia, amigos y seguidores lo despiden con dolor, mientras las palabras de María Claudia Tarazona resumen el sentimiento de quienes lo conocieron: un amor y un legado que trascienden la vida.