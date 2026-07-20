CANAL RCN
Colombia Video

Así fue el último discurso público del presidente Gustavo Petro

Después del desfile militar del 20 de julio, el presidente Petro dio el que fue su último discurso ante los habitantes en el sur de Bogotá.

Noticias RCN

julio 20 de 2026
02:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde el sur de Bogotá, en donde se desarrolló el desfile militar del 20 de julio, el presidente Gustavo Petro dio su último discurso ante el pueblo colombiano.

Reviva el desfile militar del 20 de julio de 2026 en Bogotá
RELACIONADO

Reviva el desfile militar del 20 de julio de 2026 en Bogotá

El periodo constitucional de Petro culmina el próximo viernes 7 de agosto. El siguiente inquilino en la Casa de Nariño será Abelardo de la Espriella.

¿En dónde dio su último discurso?

Por primera vez, el desfile en Bogotá se llevó a cabo en la localidad de Ciudad Bolívar. En este punto, las personas se congregaron para escuchar las últimas palabras del mandatario.

Petro estuvo acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez y el gabinete. Antes de hablar, le dio el sombrero de Carlos Pizarro a la senadora María José Pizarro. Recordó la Constituyente de 1991 y el acuerdo con el Movimiento 19 de abril (M-19).

“He cumplido. El 7 de agosto, en el momento en el que alguien tome la banda presidencial y jure por una Constitución que, ojalá, espero yo, respete”, este fue el mensaje con el que inició su discurso.

Las últimas palabras del presidente Petro a la gente

Petro señaló que la espalda de Bolívar, la cual ordenó sacar cuando se posesionó el 7 de agosto de 2022, quedará en el museo de la Quinta de Bolívar en Bogotá. También indicó que la sotana de Camilo Torres tendrá como destino el Museo Nacional.

¿Dónde estarán Petro y de la Espriella el 20 de julio? Participarán de los desfiles militares en ciudades diferentes
RELACIONADO

¿Dónde estarán Petro y de la Espriella el 20 de julio? Participarán de los desfiles militares en ciudades diferentes

Con respecto a la evaluación del Gobierno, el presidente aseguró que “pudo ser mejor, pero pasará a la historia como uno de los mejores de la historia”. También sostuvo que se tuvo que haber reelegido el Gobierno y recalcó que, a su criterio, hubo irregularidades en las elecciones.

A lo largo del discurso, el mandatario hizo un balance de su administración y le dejó varias pullas al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Inclusive, habló en un par de ocasiones del Mundial de Fútbol 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Senado de la República

Reñida puja por la presidencia del Senado para la nueva legislatura

Contraloría General de la República

Demoras en el montaje de elementos electromecánicos podrían comprometer la puesta en operación del túnel del Toyo

Catatumbo

Por falta de pago a los trabajadores, se detuvo la construcción de la Universidad del Catatumbo

Otras Noticias

Lionel Messi

Lionel Messi tomó INESPERADA decisión luego de perder la final del Mundial 2026

La decisión se conoció justo cuando la delegación iba a volar hacia su país.

Argentina

Hinchas argentinos celebraron un gol que nunca existió: video del insólito momento

Así fue el gol fantasma que hizo estallar de emoción a los hinchas argentinos en la final ante España.

Gaza

En medio de incumplimientos del alto al fuego, Hamás elige un nuevo líder ¿De quién se trata?

Educación

El modelo que propone construir colegios más rápido y con menor costo

Enfermedades

El 45% de los casos de demencia podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida: esto reveló la OMS