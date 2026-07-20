Así fue el último discurso público del presidente Gustavo Petro

Desde el sur de Bogotá, en donde se desarrolló el desfile militar del 20 de julio, el presidente Gustavo Petro dio su último discurso ante el pueblo colombiano.

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El periodo constitucional de Petro culmina el próximo viernes 7 de agosto. El siguiente inquilino en la Casa de Nariño será Abelardo de la Espriella.

¿En dónde dio su último discurso?

Por primera vez, el desfile en Bogotá se llevó a cabo en la localidad de Ciudad Bolívar. En este punto, las personas se congregaron para escuchar las últimas palabras del mandatario.

Petro estuvo acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez y el gabinete. Antes de hablar, le dio el sombrero de Carlos Pizarro a la senadora María José Pizarro. Recordó la Constituyente de 1991 y el acuerdo con el Movimiento 19 de abril (M-19).

“He cumplido. El 7 de agosto, en el momento en el que alguien tome la banda presidencial y jure por una Constitución que, ojalá, espero yo, respete”, este fue el mensaje con el que inició su discurso.

Las últimas palabras del presidente Petro a la gente

Petro señaló que la espalda de Bolívar, la cual ordenó sacar cuando se posesionó el 7 de agosto de 2022, quedará en el museo de la Quinta de Bolívar en Bogotá. También indicó que la sotana de Camilo Torres tendrá como destino el Museo Nacional.

Con respecto a la evaluación del Gobierno, el presidente aseguró que “pudo ser mejor, pero pasará a la historia como uno de los mejores de la historia”. También sostuvo que se tuvo que haber reelegido el Gobierno y recalcó que, a su criterio, hubo irregularidades en las elecciones.

A lo largo del discurso, el mandatario hizo un balance de su administración y le dejó varias pullas al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Inclusive, habló en un par de ocasiones del Mundial de Fútbol 2026.