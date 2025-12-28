Una nueva tragedia ocurrió tras el naufragio de una embarcación de pasajeros que cubría la ruta Buenaventura–Timbiquí.

El siniestro ocurrió cerca de las costas de este municipio del Cauca y dejó, de manera preliminar, cuatro personas muertas, entre ellas dos menores de edad, además de dos pasajeros que permanecen desaparecidos.

Mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente.

Esta es la hipótesis del naufragio que dejó cuatro muertos frente a las costas de Timbiquí

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la principal hipótesis que manejan las autoridades es que la motonave habría chocado contra un tronco flotante, lo que ocasionó daños en el fuselaje de la embarcación y desencadenó su hundimiento.

La embarcación transportaba al menos 40 pasajeros cuando se presentó la emergencia. Tras el impacto, el agua comenzó a ingresar.

Fue otra nave que transitaba por la misma ruta la que logró auxiliar a varios de los ocupantes, permitiendo rescatar a sobrevivientes.

Confirman víctimas mortales tras el naufragio en Timbiquí

El alcalde de Timbiquí, Kilian Cuero, confirmó el balance preliminar de víctimas mortales y explicó que entre los fallecidos se encuentran una bebé de tres meses, una niña de entre cinco y seis años y dos adultos.

Asimismo, señaló que el mar ha presentado fuertes alteraciones en los últimos días, lo que también es tenido en cuenta dentro de las evaluaciones que adelantan las autoridades.

Tenemos el informe hasta el momento de una niña de tres meses, otra niña de entre 5 y 6 años y dos adultos fallecieron en el naufragio. El mar está muy agitado en los últimos días y a veces falla el motor. No tenemos todavía la información exacta de lo que haya causado el accidente.

Los organismos de rescate continúan desplegados en la zona en la búsqueda de dos pasajeros que siguen desaparecidos, mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar con precisión qué ocurrió.