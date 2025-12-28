CANAL RCN
Colombia Video

Esta es la hipótesis del naufragio que dejó cuatro muertos frente a las costas de Timbiquí

La embarcación transportaba cerca de 40 pasajeros en el Pacífico caucano.

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
03:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva tragedia ocurrió tras el naufragio de una embarcación de pasajeros que cubría la ruta Buenaventura–Timbiquí.

El siniestro ocurrió cerca de las costas de este municipio del Cauca y dejó, de manera preliminar, cuatro personas muertas, entre ellas dos menores de edad, además de dos pasajeros que permanecen desaparecidos.

Hombre murió tras una brutal cornada en plena corraleja de Chimá: las imágenes fueron impactantes
RELACIONADO

Hombre murió tras una brutal cornada en plena corraleja de Chimá: las imágenes fueron impactantes

Mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente.

Esta es la hipótesis del naufragio que dejó cuatro muertos frente a las costas de Timbiquí

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la principal hipótesis que manejan las autoridades es que la motonave habría chocado contra un tronco flotante, lo que ocasionó daños en el fuselaje de la embarcación y desencadenó su hundimiento.

La embarcación transportaba al menos 40 pasajeros cuando se presentó la emergencia. Tras el impacto, el agua comenzó a ingresar.

Fue otra nave que transitaba por la misma ruta la que logró auxiliar a varios de los ocupantes, permitiendo rescatar a sobrevivientes.

Confirman víctimas mortales tras el naufragio en Timbiquí

El alcalde de Timbiquí, Kilian Cuero, confirmó el balance preliminar de víctimas mortales y explicó que entre los fallecidos se encuentran una bebé de tres meses, una niña de entre cinco y seis años y dos adultos.

Atraparon a abuelastro que habría abusado durante años de tres pequeñas de 5, 6 y 8 años en Bogotá
RELACIONADO

Atraparon a abuelastro que habría abusado durante años de tres pequeñas de 5, 6 y 8 años en Bogotá

Asimismo, señaló que el mar ha presentado fuertes alteraciones en los últimos días, lo que también es tenido en cuenta dentro de las evaluaciones que adelantan las autoridades.

Tenemos el informe hasta el momento de una niña de tres meses, otra niña de entre 5 y 6 años y dos adultos fallecieron en el naufragio. El mar está muy agitado en los últimos días y a veces falla el motor. No tenemos todavía la información exacta de lo que haya causado el accidente.

Los organismos de rescate continúan desplegados en la zona en la búsqueda de dos pasajeros que siguen desaparecidos, mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar con precisión qué ocurrió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Penalti terminó en pelea multitudinaria durante partido navideño en Cartagena

Transmicable

TransMiCable San Cristóbal supera el 80 % de avance: ¿Cuándo entra en operación?

Medellín

Sin razón alguna, sujeto habría agredido a seis integrantes de una misma familia con arma blanca en Medellín

Otras Noticias

Artistas

Murió la hija menor de una reconocida influencer: hace un año había fallecido la mayor

La influencer escribió un desgarrador mensaje en sus redes sociales tras lo ocurrido.

Registraduría Nacional de Colombia

Estas son las personas que pueden tramitar su cédula digital gratis en 2026, según la Registraduría

La Registraduría confirmó los criterios para acceder a la cédula digital gratuita, una alternativa válida y segura al documento físico.

Atlético Nacional

Atlético Nacional rompió el silencio y se pronunció tras versiones de deuda con Marino Hinestroza: COMUNICADO OFICIAL

Artistas

Aparte del problema cardíaco, Yeferson Cossio reveló que padece otra enfermedad: así rompió el silencio

Invima

Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores