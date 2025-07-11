CANAL RCN
Colombia Video

Extraña desaparición de Emiliana Castillón en Venecia, Antioquia: video sería prueba clave

Las autoridades señalan que de la persona con la que fue vista por última vez en un video tampoco hay rastro.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
08:45 a. m.
Como Emiliana Castillón Herrera fue identificada la joven de 19 años que se encuentra desaparecida desde el pasado 1 de noviembre en el municipio de Venecia, Antioquia.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la última pista que se tiene de la joven universitaria es que se encontraba en el Festival de Globos en compañía de otro joven del también se desconoce su paradero.

La Gobernación y la Alcaldía de Venecia activaron la ruta de búsqueda para personas desaparecidas, mientras que cinco unidades del Cuerpo de Bomberos están realizando recorridos en diferentes zonas para tratar de encontrarla.

La última vez que fue vista Emiliana Castillón

La joven de 19 años, estudiante de veterinaria, habría ido a este municipio del suroeste del departamento Antioquia, durante el puente festivo, a visitar a su familia para ver el tradicional Festival de Globos.

Al parecer, durante este evento, la universitaria fue vista con un joven que también estaría desaparecido.

Sus últimos movimientos quedaron registrados en cámaras de seguridad. Sin embargo, no hay nuevas pistas de su ubicación.

Autoridades intensifican la búsqueda de Emiliana Castillón

La joven ya completa una semana desaparecida, por los que las autoridades intensifican su búsqueda en el municipio y en los alrededores del suroeste de Antioquia.

Leonardo Parra, secretario de Gestión del Riesgo de Venecia pidió apoyo de la comunidad para obtener información de valor que permita dar con su paradero:

Cualquier tipo de información que tengan de la señorita Emiliana, vamos a dejar sus datos, que ya está denunciado por la Fiscalía y nos serviría mucho para encontrarla sana y salva.

