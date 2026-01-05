En el 2026, cada 15 días llegará un nuevo tren del Metro de Bogotá: alcalde Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le dio la bienvenida al 2026 celebrando el porcentaje de ejecución alcanzado en las obras del Metro en el nuevo año. A través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, destacó:

“El contrato fue adjudicado en 2019. En enero de 2024 lo recibimos en 28% y hoy, dos años después, ya tiene más del 70% de avance. En 2026, el Metro de Bogotá entra en la recta final y seguiremos trabajando para que sea, por fin, una realidad”.

Apenas el sábado, 3 de enero, se completaron 10 kilómetros de viaducto construido en lo que el mandatario catalogó como “otro hito” para la ciudad que, al poner en marcha el vano S503, llegó a los 10.025 metros de viaducto.

La construcción del metro va como estaba previsto y en el 2026, de acuerdo con el alcalde Galán, “cada 15 días llegará un tren a nuestro país para poder integrarlo a la operación de prueba y garantizar que siga avanzando el proyecto como ha venido avanzando”.

Los tres primeros trenes ya iniciaron pruebas:

A bordo del primer tren, que llegó al país en septiembre del 2025, el mandatario informó que los tres trenes que se encuentran en Bogotá iniciaron pruebas antes de que finalizara el 2025.

Se trata de un recorrido de 905 metros realizado en el patio taller de Bosa, que se replicará con cada uno de los trenes que vaya llegando a la ciudad, hasta alcanzar los 2.500 kilómetros de prueba.

Para el 2026 también está previsto el inicio de pruebas entre el patio taller y la estación número cuatro y la entrega del Segundo Puente del sector del Pulpo, en la carrera 68 con avenida Primera de Mayo.

“Será un 2026 lleno de retos, pero también de grandes noticias para los ciudadanos, que además de los avances del viaducto y las estaciones comenzarán a ver la conformación de los cerca de 1,4 millones de metros cuadrados de espacio público nuevo y renovado a lo largo de todo el trazado, a utilizar las primeras estaciones de TransMilenio integradas al sistema y a ver los primeros trenes en pruebas dinámicas circulando por el occidente de la ciudad”, informó la ciudad, en sus canales oficiales.