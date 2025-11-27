CANAL RCN
Colombia Video

¿En qué va el caso contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito?

La Fiscalía insiste en que el hijo del presidente usaba dinero para su beneficio y para la campaña presidencial de 2022.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
01:59 p. m.
El proceso penal que enfrenta Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, llegó a su fase más delicada.

La investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito avanza en etapa de juicio, donde el juez determinará si los recursos que habría recibido junto a su entonces esposa, Daysuris Vásquez, superaron o no el umbral de lo justificable bajo la ley.

La Fiscalía ha sostenido desde el inicio que el dinero ingresó en efectivo y sin soporte legítimo. Además, sostiene que parte de esas sumas terminó en uso personal y otra fracción habría sido inyectada de manera irregular en la campaña presidencial de 2022.

Paralelamente, la Procuraduría ya le formuló un pliego de cargos por hechos que habrían ocurrido mientras era diputado en la Asamblea del Atlántico.

Los delitos que pesan sobre Nicolás Petro

En esta etapa del juicio, la Fiscalía ha reiterado que dos delitos pesan sobre Nicolás Petro: enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Según las conclusiones obtenidas durante la investigación, él y su entonces esposa habrían administrado más de mil millones de pesos sin explicación lícita y mediante entregas en efectivo.

El exfiscal Mario Burgos, quien abrió el expediente, fue directo al intervenir en el estrado:

Usted obtuvo para sí y para la señora un incremento patrimonial injustificado.

Burgos expuso que el dinero no solo se utilizó para gastos particulares, sino que otro porcentaje habría sido canalizado hacia actividades relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, también de manera irregular.

Dentro de los aportes mencionados por la Fiscalía se destaca el de Santa López Sierra, extraditado por narcotráfico, de quien habrían recibido más de 400 millones de pesos, además de otros montos que oscilan entre 170 y 100 millones, entregados en distintos momentos.

Entre los elementos probatorios figura una llamada clave entre Daysuris Vásquez y Máximo Noriega, señalado como padrino político de Nicolás Petro cuando aspiró a la Asamblea del Atlántico.

En esa conversación, Vásquez habló de supuestos aportes económicos provenientes de otros nombres:

Le ha recibido plata a Besaile, le ha recibido plata al de Redsalud, la ha recibido otra vez plata a Santa López Sierra.

¿Qué viene para Nicolás Petro?

El proceso, que ya no tiene marcha atrás, avanza en su tramo definitivo. El juez deberá decidir si las pruebas de la Fiscalía son suficientes para declarar culpable a Nicolás Petro o si, por el contrario, será absuelto.

