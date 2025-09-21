CANAL RCN
Colombia

Encuentran sin vida a los siete mineros atrapados en Santander de Quilichao

Los mineros fueron hallados cerca de 30 metros de profundidad.

Foto: Freepik

septiembre 21 de 2025
07:42 a. m.
Los organismos de socorro confirmaron este sábado el hallazgo sin vida de los siete mineros atrapados en una mina de oro ubicada en San Antonio, corregimiento de Brasilia.

Un deslizamiento de tierra provocó el derrumbe de un socavón en el que trabajaban siete personas, entre ellas cuatro colombianos y tres extranjeros, quienes quedaron atrapados bajo toneladas de terreno.

Según el informe oficial, todos fueron hallados juntos, sin signos vitales, posiblemente víctimas de asfixia por falta de oxígeno.

Las personas fueron identificadas como Dayro Guerrero, Alejandro Larrahondo, Robert Balanta, Gabriel Balanta, Neftalí Trochez, N. Balanta y Carlos José Piña.

Más de una semana en labores de rescate de los mineros

Durante los nueve días que duró la operación de rescate, las guardias comunitarias tuvieron que intervenir para mantener el orden. Decenas de personas se acercaron al lugar, atraídas por el material removido por la maquinaria, con la esperanza de encontrar oro entre los escombros.

Por su parte, equipos de la Defensa Civil y del grupo de Salvamento Minero de la Agencia Nacional Minera, apoyados por maquinaria pesada proporcionada por la Alcaldía local, avanzaron con la búsqueda en el sitio del siniestro.

El alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba, manifestó su pesar ante la tragedia ocurrida y advirtió sobre la necesidad urgente de revisar a fondo la actividad minera en el norte del Cauca.

El mandatario señaló que los riesgos laborales, así como las implicaciones en la seguridad del territorio, no deben continuar siendo desatendidos por el Estado y las autoridades competentes.

