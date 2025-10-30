Enfrentamientos en la Universidad del Atlántico por elección de nuevo rector

Durante tres horas, estudiantes de la Universidad del Atlántico se enfrentaron con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional en los alrededores del campus, en protesta por la reciente elección del rector Leyton Barrios.

El conflicto se desarrolló en la zona de la vía al mar, donde los manifestantes lanzaron piedras y utilizaron caucheras contra los uniformados, quienes respondieron con medidas de dispersión.

Escaramuzas persisten tras intervención policial

Aunque el paso por la vía al mar ya fue habilitado, en la puerta trasera de la universidad continúan algunas escaramuzas.

La Policía Nacional mantiene presencia en el sector para garantizar el orden, luego de que los intentos de diálogo entre estudiantes y autoridades no llegaran a acuerdos. El ambiente sigue siendo tenso dentro y fuera del campus.

División estudiantil frente a la elección de Leyton Barrios

Las protestas se originaron por la inconformidad de un sector estudiantil con la designación de Leyton Barrios como nuevo rector.

Mientras algunos exigen su salida, otros consideran que las clases deben retomarse con normalidad. La carrera 46, conocida como Vía El Mar, ya se encuentra habilitada tanto en dirección a Cartagena como hacia Barranquilla, aunque las autoridades siguen monitoreando la situación ante posibles nuevos brotes de protesta.