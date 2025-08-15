"Enterrar a mi abuela y a mi hermano fue muy doloroso": María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe

Han sido semanas de luto y recuerdos. María Carolina Hoyos, hermana del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, rompió el silencio para hablar del magnicidio que le arrebató a su hermano, un hecho que, además, coincidió con la muerte de su abuela.

“Han sido dos meses muy dolorosos y exigentes anímicamente”, confesó la comunicadora de 53 años en diálogo con la AFP en Bogotá. “En estos dos meses atentaron contra mi hermano, verlo en la UCI fue muy doloroso. Enterrar a mi abuela y a mi hermano también fue muy doloroso”.

"Miguel fue un guerrero"

Con un rostro cansado y vestida de luto, Hoyos describió a su hermano como “un guerrero”. “No solamente porque luchó como un gran guerrero estos dos meses por su vida, sino porque en todo lo que hizo buscaba dar su mejor batalla a través de las ideas, la disciplina y el estudio”, expresó.

Hoyos añadió que “Miguel realmente fue una persona ejemplar, dedicada, comprometida y convencida de luchar contra la violencia y de proponer ideas para tener un país más justo y en paz”.

Los recuerdos de su infancia compartida siguen muy vivos. “Recuerdo cuando fuimos al laboratorio para ver si la prueba de embarazo de mi mamá salía positiva, y así fue. Saltamos de emoción”, relató. “Miguel nació y yo, que a los 14 años jugaba con muñecas, lo convertí en mi príncipe”.

Heridas que vienen de lejos

La familia Turbay ha vivido otras tragedias. María Carolina y Miguel eran hijos de la periodista Diana Turbay, secuestrada por orden de Pablo Escobar y asesinada durante un operativo de rescate en 1991.

“Cuando mi mamá fue secuestrada acababa de comenzar el gobierno de César Gaviria”, recordó. “A ella le tendieron una trampa. Salió para una entrevista con el ELN y fue secuestrada por el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, que quería presionar para tumbar el tratado de extradición”.

Sobre su madre, dijo: “Era una mujer amorosa, estricta, muy familiar, divertida. Una soñadora, una luchadora… y después de 34 años, me sigue haciendo falta”.

Un mensaje al país

En medio del duelo, María Carolina Hoyos dejó claro que la familia no busca venganza, sino verdad y justicia. “Rechazamos cualquier tipo de acto violento por la muerte de mi hermano”, afirmó. “Queremos que la muerte y el asesinato de Miguel tengan algún propósito: construir entre todos la paz de Colombia”.

También expresó su confianza en que las autoridades esclarezcan el crimen. “Confío en las instituciones del país y espero que realmente se haga justicia”, subrayó.

Finalmente, resumió el legado de su hermano: “Él pretendía unir al país, convocar a distintas fuerzas para poner en práctica esa visión de Estado que tenía. Con eso me quedo, con su legado de unión y de un país seguro para todos”.