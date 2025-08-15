El conmovedor y extenso mensaje de la hermana de Miguel Uribe tras su partida

El país aún siente el impacto por la partida de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, quien falleció tras más de dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe, luego de sufrir un atentado en su contra en el barrio Modelia (Bogotá).

Y es que el pasado 13 de agosto se llevó a cabo sus honores fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá, en medio de emotivos homenajes de familiares, amigos, colegas y ciudadanos.

En medio del duelo, su hermana María Carolina Hoyos, quien hasta ahora no se había pronunciado públicamente, compartió un profundo y sentido mensaje en redes sociales, recordando a su hermano y rindiendo homenaje también a su madre y abuela, quienes fallecieron anteriormente.

Un mensaje cargado de amor y despedida

En su publicación, María Carolina expresó el dolor de la despedida y la gratitud por el cariño recibido:

"Miguel de mi corazón, las horas después de tu partida han estado llenas de dolor, gratitud, unión y amor. Has recibido los más lindos homenajes... y te los mereces todos, mi Miguel. Me cuesta pensar que no volveré a verte".

También recordó las jornadas de oración que su familia permaneció mientras Miguel estaba en la UCI, luchando por su vida.

“Seguimos con las misas que comenzamos cuando estabas en la UCI… ¡Fuerza, Miguel… ahora vuela, Miguel!”.

Un compromiso para honrar su memoria

María Carolina anunció que este fin de semana participará en eventos como la Caminata de la Solidaridad en Bogotá para honrar a Miguel, a su madre y a su abuela, también fallecida.

"Hoy ustedes tres son mis ángeles en el cielo. No me desamparan... ayúdenme a convertir cada lágrima en ayuda para otros y en amor que transforme vidas".

Finalizó dejando claro que seguirá su legado: "Mi guerrero, te amo, te amaré siempre y te honraré trabajando y poniéndole la mejor cara a la vida, siguiendo adelante y luchando por lo que creemos. Te quiero infinitamente. Tu hermana".