“La principal labor de los líderes es ayudar”: Santiago Álvarez en ‘Lo que dura un tinto’

En esta ocasión, en Lo que dura un tinto, Andrés Carvajal dialogó con Santiago Álvarez, director ejecutivo de Latam, quien resaltó: “Gran parte de la felicidad consiste en cómo se siente uno dentro de la empresa en la que trabaja. El mejor regalo que uno no se puede dar, si no está a gusto, es salir”.

¿Cómo se lidera una compañía en medio de la crisis aeronáutica que ha vivido el país?

Esto no fue una crisis mediática. Nosotros en los últimos tres años hemos vivido la crisis más profunda de la historia de la aviación en el mundo, no solo en Colombia. Obviamente hay particularidades de Colombia, pero tenemos una pandemia, que afectó muchísimo a esta industria, una guerra en Ucrania, se han devaluado las monedas… Yo me atrevo a decir que en la historia de Latam este ha sido el momento más difícil, pero es un momento que permitió también reflexionar sobre muchas cosas.

¿Cuál es su estilo de liderazgo?

Yo he construido mi estilo propio de liderazgo, a partir de unos principios, que me han ayudado a elaborar ese estilo personal, auténtico y único, en el que resalta la importancia de las personas. Soy un convencido de que las personas juegan el rol más importante en el desarrollo de cualquier organización y nosotros trabajamos muy fuerte en lograr que la gente dé lo mejor de sí mismo a la hora de entregar el servicio.

¿Cuál ha sido el momento más duro dentro de su labor?

Me devuelvo a marzo de 2020. El momento más duro, pero también el que más he aprendido. La pandemia nos privó de un montón de libertades. En ese punto nos generaba mucho miedo. Pero de ese momento complejo me llevo para mí la importancia de la comunicación. Los líderes a veces pensamos que nos las tenemos que saber todas y eso no es cierto. Lo que sí tenemos que hacer es acompañar a la gente.

¿Qué obstáculos ha tenido que sortear?

Yo no he tenido que pasar por encima de nadie. Lo que sí he tenido que hacer es trabajar con convicción y disciplina, aprender de los errores. Eso es lo que construye la experiencia. Y luego el camino lo ha llevando a uno.

¿Se puede ser buena persona y director ejecutivo de una compañía?

Primordialmente, hay que ser buena persona. En el tenis, por ejemplo, Roger Federer. Se retiró y nadie habló de sus triunfos deportivos, sino del gran ser humanos que es adentro y afuera de la cancha. Y eso es lo que demuestra que ser buena persona es lo primordial en la vida.

¿A usted cómo le gustaría que lo recordaran?

Por la ayuda y la mano que le he tenido a la gente en el día a día. La principal labor de los líderes es ayudar. Y uno, sin darse cuenta, todo el día está ayudando a alguien.

¿Qué opina del ego?

Por diseño, todos tenemos ego adentro. Creo que es importante, porque nos ayuda a vencer miedos, pero el ego tiene que ser usado a la justa medida. Y así como hay ego bueno y malo, también hay que usar la humildad, que es eso que nos permite reconocer cuando nos equivocamos. Si uno maneja ese balance entre humildad y ego, encuentra la esencia real de uno como persona.