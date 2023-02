“Le pedimos al Gobierno y al ELN una prueba de supervivencia”: esposa de militar secuestrado

La familia del sargento del Ejército Nacional secuestrado por el ELN sigue haciendo un llamado urgente para que se le conceda la libertad al militar que ya suma once días bajo el poder de este grupo criminal.

El secuestro de Libey Danilo Bravo se efectuó en Arauca por parte del ELN desde hace once días y en Nariño, la familia del militar exigió de nuevo su inmediata liberación.

Con camisetas blancas estampadas con la fotografía del uniformado, centenares de habitantes del corregimiento Empate, zona rural del municipio de Arboleda Berruecos, marcharon para exigir que le respeten la vida.

Ovidio Bravo, hermano del sargento secuestrado envió un mensaje para el grupo criminal que lo tiene en su poder: “Necesitamos una prueba de supervivencia y la libertad muy pronto. Al Gobierno y a las entidades competentes que hagan el acercamiento para lograr su libertad”.

La movilización por la liberación del uniformado culminó en la iglesia del corregimiento y decenas de personas siguen pidiendo una prueba de supervivencia, pues desde hace once días no se sabe nada del sargento.

Así, su esposa Lissa Velásquez Arenas habló con Noticias RCN y le suplicó a la guerrilla del ELN una prueba de su pareja.

“No se han comunicado con nosotros, lo único que sabemos es lo que vimos por Twitter. Ya son once días que no sabemos nada de él. Le pedimos el favor al Gobierno y al ELN una prueba de supervivencia, ya no sabemos qué hacer. Se han realizado marchas y créame que estamos pasando por una situación muy difícil. Que mi hijo me pregunte por su papá, es muy triste la verdad”, dijo inicialmente.

De igual manera, la esposa del militar aprovechó las cámaras de RCN para enviarle un mensaje a las personas que lo tienen secuestrado: “Señores del ELN les suplicamos como familia una prueba de supervivencia. Nosotros lo queremos ver, escucharlo. Ustedes no saben la ansiedad que tenemos, lo queremos ver, se los suplico de todo corazón”.