Estos son los candidatos presidenciales que ya están avalados por la Registraduría
El listado completo de quiénes cumplen o no con los requerimientos se publicará el próximo 21 de enero.
Noticias RCN
11:12 a. m.
En horas de la mañana de este 8 de enero la Registraduría Nacional dio a conocer el primer informe de los candidatos a la Presidencia de Colombia que cumplen con los requisitos y que formalmente podrían participar en las elecciones de primera vuelta, fijadas para el 31 de mayo.
La Registraduría ha ido notificando a los candidatos y sus campañas sobre la revisión de los requerimientos establecidos. La información oficial y el consolidado de candidatos y firmas avaladas se entregará el 21 de enero, como lo exige el calendario electoral.
¿Quiénes son los candidatos ya avalados por la Registraduría?
Tras una revisión, la Registraduría confirmó cuáles son los candidatos que han presentado firmas para avalar su candidatura a la Presidencia:
- Aníbal Gaviria Correa
- Mauricio Cárdenas Santamaría
- Raúl Santiago Botero Jaramillo
- David Luna
- Óscar Mauricio Lizcano Arango
- Victoria Eugenia Dávila
Listado de precandidatos que no cumplen con requisitos
- Pedro Agustino Rosado Escorcia
- Mihaly Flandorffer Peniche
- Alexander Francisco Henao Otálora
- Ernesto Sánchez Herrera
- Henry Humberto Martínez Sánchez
- Pedro Pablo Díaz García