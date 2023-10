Colombia debería excusarse por acompañar un acto como el de Hamás: excanciller Guillermo Fernández

En las últimas horas se ha agudizado la polémica alrededor de las publicaciones del presidente y el canciller Álvaro Leyva sobre Israel en su cuenta de X y las respuestas que esto ha generado.

Lo último que ha pasado sobre este tema es la respuesta del portavoz del Ministerio de Relaciones exteriores de Israel, Lior Haiat quien señaló estar "decepcionado" frente a los mensajes del mandatario de los colombianos. Dijo que quien no condene el terrorismo de Hamás, no entiende la situación que vive esta región de Oriente Medio.

Justamente, frente a esta posición, Noticias RCN se comunicó con el excanciller de Colombia, Guillermo Fernández de Soto, quien habló de las relaciones exteriores con Israel y cómo esto ha influido en el crecimiento del país.

¿Qué implicaciones tendría que Israel suspendiera exportación de seguridad?

G.F.: Colombia ha tenido con Israel una relación muy buena, que se ha hecho ver en temas de seguridad, el apoyo en la cooperación de inteligencia y en temas militares importantes.

Hace un par de años se suscribió el acuerdo de Libre Comercio, lo que quiere decir que habrá implicaciones, ojalá yo esté equivocado, porque ese ha sido un acuerdo ganar ganar para Colombia y que ha permitido que haya crecido en los dos últimos años cerca del 200% las exportaciones de Colombia a Israel, que vienen del sector empresarial y se podrían ver afectadas.

¿Qué pasaría de haber una ruptura de relaciones entre Colombia e Israel?

G.F.: Sería muy lamentable. El presidente, el canciller y la Cancillería tienen que evaluar declaraciones como las que hizo el presidente diciendo que, si tiene que romper relaciones, lo hace.

Nosotros no obramos así en la política exterior de Colombia. 12 cancilleres representamos 35 años de diplomacia colombiana que con dignidad y honor hemos dirigido las relaciones internacionales bajo el mandato del respectivo presidente.

Uno no anda anunciando por un tweet que va a suspender relaciones con otro Estado, donde, además, quien debería pedir algunas excusas es el gobierno de Colombia por acompañar un acto terrorista como el que cometió Hamás que ha dado lugar a todo esto.

Lior Haiat sobre las tensiones entre Colombia e Israel

"No voy a responder esas preguntas. Creo que estamos todavía mirando la situación. Nuestra relación con el pueblo colombiano lleva desde la creación del estado de Israel y la amistad entre los pueblos”, dijo Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Isarel.

Esta respuesta hace parte del más reciente capítulo en la tensión diplomática entre Israel y Colombia.

Es la posición de un gobierno que, en voz de Haiat, se refirió a las más recientes declaraciones del presidente de Colombia Gustavo Petro:

“Si alguien mirando esas imágenes no condena el terrorismo brutal de una organización terrorista peor que Isis como es Hamás, la verdad es que no entiendo cómo uno puede hacerlo. No hay una manera de equilibrar en esa guerra contra el terrorismo brutal de Hamás, solo hay un lado y es condenar el terrorismo y el que no condena el terrorismo, de hecho, da apoyo a Hamás.”

X se convirtió en la plataforma donde el presidente de Colombia ha expresado su posición frente a lo que ocurre en esa parte del Medio Oriente.