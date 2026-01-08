Exmagistrados estallan contra Benedetti y le exigen retractarse por graves ataques a las Altas Cortes

Una fuerte controversia institucional se desató tras las declaraciones realizadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la red social X el pasado 5 de enero.

Sus mensajes, en los que acusó a los presidentes de las Altas Cortes de actuar con “cobardía y oposición al gobierno”, además de calificarlos como “narcos”, provocaron una reacción de un amplio grupo de exmagistrados del Consejo de Estado.

Ante estos señalamientos, los exfuncionarios decidieron pronunciarse de manera conjunta mediante una carta pública fechada en Bogotá el 8 de enero de 2026, en la que expresan su rechazo absoluto a las afirmaciones del ministro y le exigen una retractación pública.

Exmagistrados le exigen a Benedetti retractarse por ataques a las Altas Cortes

En el documento, los exmagistrados sostienen que las declaraciones de Benedetti son antidemocráticas, falsas y contrarias a la Constitución Política.

Afirman que los señalamientos hechos contra los presidentes de las Cortes carecen de sustento, afectan la dignidad de quienes representan a las máximas instancias judiciales del país y constituyen expresiones de carácter calumnioso.

La carta señala que acusar a los líderes de las ramas del poder público de actuar sin legitimidad o de estar vinculados con actividades criminales desconoce uno de los fundamentos esenciales del Estado Social de Derecho: la separación de los poderes públicos.

Según explican, la división del poder en ramas independientes existe precisamente para evitar su concentración y para garantizar un sistema de controles políticos y jurídicos entre las instituciones.

¿Qué cuestionan los exmagistrados?

Los exmagistrados advierten que lo expresado por el ministro del Interior implica una censura directa y un atentado contra la legitimidad de las ramas legislativa y judicial, lo cual consideran abiertamente antidemocrático y contrario a los principios establecidos en la Constitución de 1991.

Por ello, le exigen de manera expresa a Armando Benedetti que se retracte de sus opiniones, las cuales califican como calumniosas, y que reconozca públicamente la plena vigencia de los principios democráticos, así como el respeto que debe existir hacia la autonomía e independencia judicial.

Cabe mencionar que, el documento está suscrito por más de treinta exmagistrados del Consejo de Estado, entre ellos María Claudia Rojas Lasso, Diego Younes Moreno, Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Enrique Gil Botero, Luis Camilo Osorio Isaza y otros reconocidos juristas, quienes respaldan de manera colectiva la exigencia de respeto institucional y el rechazo a los ataques contra las Altas Cortes.